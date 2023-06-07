الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنتر ميامى يقترب من التعاقد مع تاتا مارتينو مديرًا فنيًا

تاتا مارتينو
تاتا مارتينو

أفادت تقارير صحفية باقتراب نادي إنتر ميامي الأمريكي من التعاقد مع الأرجنتيني جيرارد تاتا مارتينو، في منصب المدير الفني للفريق.
وخاض تاتا مارتينو عدة تجارب تدريبية خلال السنوات الماضية كان آخرها توليه تدريب منتخب المكسيك في الفترة بين يناير 2019 حتى نوفمبر 2022.
ووفقًا لما ذكرته قناة تي واي سي سبورت الأرجنتينية، فإن مارتينو بات قريبًا من تولي منصب المدير الفني لفريق إنتر ميامي في الفترة المقبلة.

وسبق لمارتينو أن درب نادي برشلونة الإسباني في الفترة بين صيف 2013 وصيف 2014، وخاض مع الفريق 59 مباراة حقق الفوز في 40 وتعادل في 11 وخسر 8 مباريات.

كما قاد مارتينو المنتخب الأرجنتيني في الفترة بين أغسطس 2014 واستمر على رأس القيادة الفنية للتانجو حتى صيف 2016.
ويبدو اقتراب مارتينو من تدريب فريق إنتر ميامي كجزء من استعداد النادي للموسم الجديد، خاصة في ظل الحديث عن حسم انتقال ليونيل ميسي للفريق بنسبة كبيرة وفقًا لما ذكرته العديد من التقارير الصحفية الصادرة اليوم.

إنتر ميامي جيرارد تاتا مارتينو تاتا مارتينو ليونيل ميسى الدوري الامريكي

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