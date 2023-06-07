الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شرم الشيخ تحتل المركز الثالث عالميًا بقائمة المجتمعات العمرانية الصالحة للعيش

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

توجت مدينة شرم الشيخ بالمركز الثالث في مسابقة المجتمعات الصالحة للعيش والمدن الصديقة للعمر LivCom 2023، والتي أقيمت في دولة مالطا.

ولفتت المدينة الأنظار بمسارها الاستثنائي والمثالي في الاستعداد والتحضير للمشاركة في المسابقة، حيث قدمت العديد من المزايا والخصائص التي جعلتها مؤهلة للحصول على هذه الميدالية الثمينة.

وتنافست مدينة شرم الشيخ مع 25 دولة أخرى في المسابقة، وتمكنت من تحقيق المركز الثالث بعد دولتي البرتغال والدنمارك، وذلك بسبب العديد من المزايا التي تتمتع بها المدينة، من بينها الخلفية التاريخية والثقافية، والاهتمام بنمط الحياة الصحي، والتخطيط العمراني المرن المناسب لكل الفئات العمرية، ودمج المسنين في جميع المعايير بحيث تكون المدينة صالحة للأعمار الأكبر سنًا.

جاء هذا نتاج الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في المدينة، بدعم ومتابعة من اللواء  خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الذي اعتبر مشاركة المدينة في المسابقة أمرًا مهمًا، وهو الداعم الأول للفريق ولكافة الجهود التي بذلها.

وذكر بيان صادر عن محافظة جنوب سيناء، أن حصول مدينة شرم الشيخ على هذه الميدالية البرونزية يشكل حافزًا كبيرًا للاستمرار في تحويلها إلى مدينة ذكية ومستدامة صديقة للبيئة، وتؤكد على جهودها المستمرة في تحقيق رؤيتها المستقبلية لتكون وجهة سياحية مميزة ومثالية.

مصر سيناء جنوب سيناء مدينة شرم الشيخ العالم

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