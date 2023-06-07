الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"تغريدة" تكشف وجهة ميسي المقبلة: الإعلان خلال ساعات

هل يودّع ميسي باريس
هل يودّع "ميسي" باريس سان جيرمان؟

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ويُعد ميسي لاعبًا حرًا بعدما قرر عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي انتهى بنهاية الموسم.

ونشر رومانو تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، أن ميسي اتخذ قراره باللعب لـ إنتر ميامي، وسيتم إعلان الانتقال بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف رومانو أن ميسي سيلعب في الدوري الأمريكي الموسم المقبل، ولا توجد أي فرص لـ برشلونة رغم محاولاتهم لتحقيق ذلك.

كانت شبكة "ذا أتلتيك" البريطانية قد كشفت اليوم أن العرض المغري من جانب نادي إنتر ميامي الأمريكي المملوك لديفيد بيكهام أسطورة إنجلترا السابق، لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي رحل عن الفريق هذا الصيف مع انتهاء عقده.

ودارت الكثير من الشائعات بشأن إمكانية انتقال ليو ميسي إلى الدوري السعودي، لتمثيل نادي الهلال في الوقت الذي ترك به برشلونة باب عودة أسطورته مفتوحًا. 

وتحول مسار اللاعب في الـ24 ساعة الماضية سريعًا لإنتر ميامي الذي اقترب من ضم بطل العالم.

وكشفت الصحيفة الإنجليزية أن إنتر ميامي عرض على ميسي عرضًا مغريًا يتضمن حصة أرباح من شركة "أبل وأديداس" والاستحواذ على فريق أمريكي بعد الانتهاء من عقده.

وكانت تقارير إسبانية ذكرت أن رابطة الليجا وافقت على الخطة الاقتصادية لنادي برشلونة.

جاء ذلك بعد اجتماع عقده لابورتا مع مسئولي رابطة الليجا صباح الإثنين، حيث تمت الموافقة على الخطة التي قدمها رئيس النادي الكتالوني، والتي تستمر لثلاثة أعوام، وهو الأمر الذي يتيح لبرشلونة حل بعض الأمور المتعلقة بقائمة اللاعبين، على غرار إكمال تسجيل غافي، كما ستتيح الخطة الفرصة أمام النادي للتعاقد مع ميسي.

فابريزيو رومانو ليونيل ميسى إنتر ميامي ميسى برشلونة

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