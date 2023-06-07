الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبرز محطات العلاقات الاقتصادية بين مصر وأنجولا

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا عن العلاقات التاريخية المصرية الأنجولية فضلًا عن العلاقات الاقتصادية، وجاء أبرز محطات العلاقات الاقتصادية بين مصر وأنجولا، على النحو التالي:

- 14.4 % ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى أنجولا خلال 2022.
- 22.9 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية إلى أنجولا خلال 2022.
- 20 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية إلى أنجولا خلال 2021.
- 13.1 % ارتفاعًا في قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنجولا خلال 2022.
- 23 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنجولا خلال 2022.

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