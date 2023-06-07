استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا عن العلاقات التاريخية المصرية الأنجولية فضلًا عن العلاقات الاقتصادية، وجاء أبرز محطات العلاقات الاقتصادية بين مصر وأنجولا، على النحو التالي:

- 14.4 % ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى أنجولا خلال 2022.

- 22.9 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية إلى أنجولا خلال 2022.

- 20 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية إلى أنجولا خلال 2021.

- 13.1 % ارتفاعًا في قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنجولا خلال 2022.

- 23 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنجولا خلال 2022.