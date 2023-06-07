أبرز محطات العلاقات الاقتصادية بين مصر وأنجولا
استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا عن العلاقات التاريخية المصرية الأنجولية فضلًا عن العلاقات الاقتصادية، وجاء أبرز محطات العلاقات الاقتصادية بين مصر وأنجولا، على النحو التالي:
- 14.4 % ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى أنجولا خلال 2022.
- 22.9 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية إلى أنجولا خلال 2022.
- 20 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية إلى أنجولا خلال 2021.
- 13.1 % ارتفاعًا في قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنجولا خلال 2022.
- 23 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنجولا خلال 2022.