رفعت فياض: زيادة عدد المدارس الخاصة الحل الأمثل للتخلص من أزمة المصروفات

قال الدكتور رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، إنه على أولياء الأمور دفع الرسوم المحدد من قبل الوزارة في المدارس الخاصة والدولية دون دفع أي أموال إضافية.

مصروفات المدارس الخاصة والدولية

وأكد الدكتور رفعت فياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن وزارة التربية والتعليم حذرت المدارس الخاصة والدولية من جمع أي تبرعات من أولياء الأمور، كما أنها ألزمت تلك المؤسسات بضرورة الالتزام بالنسبة الرسمية الخاصة بزيادة المصروفات الدراسية والمحددة من قبل الوزارة.

زيادة عدد المدارس الخاصة

وتابع: "يجب أن يكون هناك زيادة في عدد المدارس الخاصة في الجمهورية، حتى يكون المعروض أكبر من المطلوب، وبالتالي ولي الأمر قادر على اختيار المدرسة التي تناسبه".

واستطرد: "أولياء الأمور إذا واجهوا أزمة زيادة مصروفات فعليهم التعاون لكتابة مذكرة وتقديمها للوزارة".