الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 أشخاص صدمتهم سيارة على طريق الإسكندرية الزراعى

إصابة 5 أشخاص
إصابة 5 أشخاص

أصيب 5 أشخاص، الأربعاء، عقب اصطدامهم بسيارة مسرعة أثناء وقوفهم بطريق مصر الإسكندرية الزراعى. 

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا بوجود حادث مروري أعلى طريق مصر إسكندرية الزراعى ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن سيارة تسير بسرعة عالية صدمت 5 أشخاص أثناء وقوفهم بجانب الطريق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفي  كفر الدوار لتلقي العلاج اللازم.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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