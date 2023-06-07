الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير علاقات دولية: مصر تهدف تفعيل علاقاتها مع دول إفريقيا بالكامل

زيارة الرئيس عبد
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنجولا

قال الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنجولا زيارة تاريخية لأنه أول رئيس مصري يزور أنجولا عبر التاريخ.

 العلاقات المصرية الإفريقية 

وأكد الدكتور حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذه الزيارة الرسمية تؤكد أن السياسة الخارجية المصرية الحالية تسير على طريق تفعيل العلاقات مع القارة بأكملها، وليس الاحتكار على دول بعينها.

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية سياستها أصبحت منفتحة مع جميع المدارس، وذلك بدلاً من الاعتماد على شرق إفريقيا فقط، حيث أصبحت مصري تسير بشكل متوازن في علاقاتها مع جميع دول القارة من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب.

وتابع: "مصر نجحت في عهد السيسي في تفعيل علاقتها بالدول القارة بأكملها، خاصة أن الرئيس السيسي يتحدث باسم القارة بأكملها في المحافل الدولية".

واستطرد: "زيارة الرئيس لزامبيا ستعود بالنفع على الطرفين، خاصة أن زامبيا تريد أن تقوم بتقليد التجربة المصرية في التنمية، كما أن زامبيا من أكبر الدول المنتجة للنحاس، ومصر بحاجة لهذا الإنتاج، وبالتالي زيارة الرئيس لتلك الدول أمر في غاية الأهمية وسيعود بالنفع القريب".

أزمة سد النهضة

وذكر: "مصر تسعى إلى إيجاد موقف إفريقي داعم لها في أزمة سد النهضة، كما أنها تريد إيجاد حل قانوني ملزم لإثيوبيا بضرورة التراجع عن موقفها الخاص بسد النهضة، لذا تكون أزمة النهضة على رأس القضايا التي يعرضها الرئيس السيسي في جولاته الخارجية".

حامد فارس صالة التحرير صدى البلد عزة مصطفى زيارة الرئيس لأنجولا العلاقات الأفريقية

الأكثر قراءة

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

قبل سفره للمغرب.. الخطيب يستقبل طفل من ذوي الهمم بالأهلي (صور)

محافظ بنى سويف يوجه بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضى الدولة

"عاقبهم بـ3 زجاجات مولوتوف".. أول صور لضحية انتقام نجل عمته فى حلوان

230 درجة الحد الأدنى للقبول في الثانوي العام بالإسماعيلية

محافظ الجيزة يتفقد انتظام العمل بمستشفى مبارك المركزى بمنشأة القناطر (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

الدبلوماسية المصرية فى إفريقيا.. تنمية وتعاون مشترك

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر (1)

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟