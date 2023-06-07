خبير علاقات دولية: مصر تهدف تفعيل علاقاتها مع دول إفريقيا بالكامل

قال الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنجولا زيارة تاريخية لأنه أول رئيس مصري يزور أنجولا عبر التاريخ.

العلاقات المصرية الإفريقية

وأكد الدكتور حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذه الزيارة الرسمية تؤكد أن السياسة الخارجية المصرية الحالية تسير على طريق تفعيل العلاقات مع القارة بأكملها، وليس الاحتكار على دول بعينها.

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية سياستها أصبحت منفتحة مع جميع المدارس، وذلك بدلاً من الاعتماد على شرق إفريقيا فقط، حيث أصبحت مصري تسير بشكل متوازن في علاقاتها مع جميع دول القارة من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب.

وتابع: "مصر نجحت في عهد السيسي في تفعيل علاقتها بالدول القارة بأكملها، خاصة أن الرئيس السيسي يتحدث باسم القارة بأكملها في المحافل الدولية".

واستطرد: "زيارة الرئيس لزامبيا ستعود بالنفع على الطرفين، خاصة أن زامبيا تريد أن تقوم بتقليد التجربة المصرية في التنمية، كما أن زامبيا من أكبر الدول المنتجة للنحاس، ومصر بحاجة لهذا الإنتاج، وبالتالي زيارة الرئيس لتلك الدول أمر في غاية الأهمية وسيعود بالنفع القريب".

أزمة سد النهضة

وذكر: "مصر تسعى إلى إيجاد موقف إفريقي داعم لها في أزمة سد النهضة، كما أنها تريد إيجاد حل قانوني ملزم لإثيوبيا بضرورة التراجع عن موقفها الخاص بسد النهضة، لذا تكون أزمة النهضة على رأس القضايا التي يعرضها الرئيس السيسي في جولاته الخارجية".