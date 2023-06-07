الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد عبدالدايم يبرز الملفات التى ستتم مناقشتها بين الرئيس السيسى ونطيره الأنجولى

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي

كشف الدكتور أحمد عبدالدايم، أستاذ بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، عن أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها بين الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر دائمًا تتحدث عن مشاكل الدول الإفريقية في كل المحافل العالمية.

وأضاف أن الزيارة ستركز على مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن الزيارة ستناقش سبل التعاون لبلورة أطر العمل الإفريقي المشترك بهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي في القارة.

وأشار إلى أن الرئيسين سيبحثان التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبلديهما، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والدبلوماسية والدفاعية والأمنية والنظام العام والإرهاب.

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