ما هو مرض الالتهاب السحائي وطرق الوقاية منه؟ طبيب يجيب

قال الدكتور رامز رضا، استشاري جراحة المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، مدير وحدة المخ والأعصاب بمستشفى عين شمس التخصصي إن مرض الالتهاب السحائي أحد أنواع العدوى والالتهابات الذي يصيب السائل والأغشية المحيطة بالمخ والحبل النخاغي، لذا سمّي هذا المرض بالتهاب السحايا.

أضاف استشاري جراحة المخ، لـ"الدستور":"من ضمن أعراض التهاب السحايا الشعور بالصداع بشكل قوي ومفاجئ، بجانب الشعور بالغثيان والتشوش طوال الوقت مع صعوبة التركيز ووجود نوبات صرع مع صعوبة الاستيقاظ والشعور بحساسية تجاه الضوء وفقدان الشهية، إضافة إلى ظهور طفح جلدي في بعض الحالات".

وتابع "يجب على المريض الذي تظهر عليه بعض العلامات أن يذهب إلى الطبيب فورًا مع ضرورة الالتزام بالعلاج الذي يكتبه الطبيب الخاص".

الوقاية من الإصابة بمرض الإلتهاب السحائي

وعن كيفية الوقاية من الالتهاب السحائي، شدد مدير وحدة المخ والأعصاب بمستشفى عين شمس التخصصي على أن غسل اليدين جيدًا يساعد في منع انتقال العدوى أو حمل أي جراثيم، بجانب الالتزام بعادات النظافة الصحيحة الشخصية؛ لأن النظافة عامل أساسي ومهم في تجنب الإصابة بمرض الالتهاب السحائي".

واختتم تصريحاته: "الاهتمام بتقوية الجهاز المناعي عن طريق الاهتمام بالأكل وتناول الفاكهة والخضروات والإكثار من تناول من الأكل والطعام الصحي، وإذا كان الشخص مدخن يجب عليه الابتعاد عن التخدين؛ لأنه عامل من ضمن عوامل الإصابة بمرض الالتهاب السحائي".