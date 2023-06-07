النائب حسانين توفيق يشارك بفعاليات الندوة العالمية لمنظمى الاتصالات بشرم الشيخ

شارك النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، في فعاليات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات GSR-23 والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور أكثر من 700 خبير ومسئول دولي من قادة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول العالم.



وأشاد توفيق في تصريحات له، على هامش حضوره فعاليات الندوة العالمية، بالنقاشات الثرية التي شهدها المؤتمر خلال أول يومين من انعقاده، والتي تطرقت لعدة قضايا محورية بمشاركة أهم صانعي السياسات في قطاع الاتصالات وتقنيات الشبكات على مستوى العالم، والتى شهدت مداخلات مهمة، والتى ناقشت أهم اتجاهات مستقبل تقنيات الاتصالات والشبكات، وأهم الفرص والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة لكافة شعوب الأرض.



وأضاف أن المؤتمر حظي باهتمام دولي واسع بعدما نجح في جمع نخبة رفيعة المستوى من كبار ممثلي مشغلي شبكات الاتصالات والخبراء الدوليين، وممثلي الأجهزة الحكومية من كل دول العالم تقريبا لمناقشة حزمة واسعة من القضايا التقنية والفنية التي فرضت نفسها على أجندة العالم، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي واقتصاد المعرفة.



وأوضح إن استضافة مصر لهذا المؤتمر الدولي الكبير للمرة الثانية في تاريخها يعكس المكانة المرموقة التي حققتها البلاد خلال العقدين الأخيرين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقفزة الهائلة التي حققتها برامج التحول الرقمي التي شهدتها كافة القطاعات في غضون السنوات الخمس الأخيرة بفضل توجيهات ودعم القيادة السياسية.



وأشاد توفيق بكلمة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والتي تطرق فيها إلى الدور الكبير الذي باتت تلعبه التقنيات الرقمية في ظل الشدائد الصحية، والأزمات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والاضطرابات الاقتصادية، التي تعاقبت على البشرية مؤخرًا وشكلت تحديًا حقيقيًا لنُظُم عملنا على نحو يدفعنا إلى إعادة تقييم السياسات والمستهدفات التي تتبناها الحكومات.

كما أشاد بكفاءة المعرض الذي تم تنظيمه علي هامش الندوة العالمية، والذي ضم مجموعة كبيرة من الأفكار المبتكرة والإبداعية لشباب من مصر ودول العالم.



ووجه توفيق الشكر لجميع القائمين على تنظيم فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات و الجهاز القومي؛ لتنظيم الاتصالات تحت رئاسة المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز الذي شارك بشكل فعال ومؤثر في العديد من جلسات المنتدى.