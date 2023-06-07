الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": الأسلحة فى الولايات المتحدة الأمريكية تفوق التعداد السكانى

انتشار السلاح بأمريكا
انتشار السلاح بأمريكا

قال أحمد محارم، المحلل السياسي الدولي، إن المجتمع الأمريكي يعاني منذ فترة زمنية طويلة من انتشار ظاهرة الإطلاق العشوائي للنار، والتي ينتج عنها مقتل المواطنين.

انتشار السلاح بأمريكا 

وأكد أحمد محارم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن عدد الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية يفوق التعداد السكاني الأمريكي بكثير.

وأضاف في حديثه، أن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى تشريع قوي لهذا الأمر لمنع حمل السلاح بأيدي المدنيين، مشيرًا إلى أن إطلاق السلاح المشكلة الثانية في أمريكا بعد ظاهرة العنصرية.

أزمات الولايات المتحدة الأمريكية

وتابع: "الأحداث التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية تهدد حياة المواطنين، إضافة إلى تشويه صورة الولايات المتحدة بالداخل والخارج". 

أحمد محارم ظاهرة انتشار السلاح القاهرة الإخبارية منتصف النهار محلل سياسي

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