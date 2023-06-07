الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم العالي": ملتزمون بالشروط المعلنة بشأن تحويل الطلاب العائدين من الخارج

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الالتزام بتنفيذ كافة الضوابط والشروط المنظمة لتحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، والتي سبق الإعلان عنها من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة خلال الفترة الماضية، والتي تؤكد أن الطلاب المحولين من جامعات سبق معادلة شهاداتها من المجلس الأعلى للجامعات، سيتم إجراء مقاصة لهم لتحديد المستوى الدراسي للطالب، وإعفائه من المقررات العلمية التي درسها بالفعل، وذلك سعيًا لدخول الطالب في المسار التعليمي الصحيح، و بما يضمن حصول الطالب على حقه.

وأما الطلاب المحولين من جامعات لم يسبق للمجلس الأعلى للجامعات معادلة شهاداتها من قبل، سيتم إجراء اختبار لهم، لقياس المستوى، وبناء على النتيجة يتم توجيههم إلى السنة الدراسية التي تتوافق مع هذا التقييم، مع التعهد بإحضار الأوراق الثبوتية خلال ثلاثة أشهر، وسيتم مراجعة المدة الزمنية المحددة للطلاب لإحضار أوراقهم الثبوتية حال استمرار الظروف غير المستقرة التي تعوق حصولهم على هذه الأوراق.

وكانت قد الوزير بزيادة نسبة الـ10٪؜المُحددة للجامعات الخاصة والأهلية لاستيعاب هؤلاء الطلاب إلى 20% حتى يتمكن جميع الطلاب -الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط - من التحويل للجامعات الخاصة والأهلية.

وأوضح د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، أنه لا توجد مشكلة في الأماكن المُتاحة بالجامعات لاستيعاب الطلاب الراغبين في التحويل، فالأماكن التي تم إتاحتها تزيد عن عدد الطلاب الراغبين في التحويل، ولكن رغبات الطلاب ركزت على جامعات معينة، وسيتم توزيع الطلاب على الأماكن الشاغرة بكافة الجامعات.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي الطلاب الذين قدموا حتى الآن للتحويل من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية من خلال الجامعات والرابط الإلكتروني المركزي بلغ 14500 طالبًا وطالبة، وتم توزيع 9500 طالبًا منهم حتى الآن، وجاري توزيع العدد المُتبقي منهم حاليا.

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