خالد الشافعى: مصر كان لها دور فعال فى مزيد من التبادل التجارى بين دول "الكوميسا"

كشف الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، عن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة "الكوميسا" في العاصمة الزامبية لوسكا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك غدًا في قمة "الكوميسا" بالعاصمة الزامبية لوسكا.

وأضاف أن ما تركته الدولة المصرية ورئاسة مصر لتجمع الكوميسا هو مزيد من النضج لهذا التجمع من حيث التكامل الصناعي ومزيد من الاستثمارات والأهداف المشتركة التي تحققت في ظل رئاسة مصر للكوميسا.

وأشار إلى أن مصر كان لها دور فعال في مزيد من التعاون والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء في "الكوميسا".