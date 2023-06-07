صلاح حليمة: قمة "الكوميسا" تشهد تسليم الرئاسة من مصر إلى زامبيا

كشف السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، عن تفاصيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أنجولا وأهم ما يميزها.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن الزيارة تضمنت الإنجازات التي قامت بها مصر خلال رئاستها للكوميسا.

وأضاف أن العلاقات المصرية الأنجولية تاريخية تمتد عبر التاريخ، فضلًا عن العلاقات التجارية بين البلدين، موضحًا أن هناك تطلعًا لمزيد من الشراكة والتعاون التجاري بين مصر وأنجولا.

وأوضح أن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة عدد من الدول الإفريقية تتضمن "أنجولا وزامبيا وموزمبيق".

وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار المشاركة في أعمال الـ"كوميسا"، التي ستشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا.