الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أول ظهور للفنان حسام داغر بعد خروجه من المستشفى

داغر
داغر

نشر الفنان عمرو عبدالعزيز مقطع فيديو وبجانبه الفنان حسام داغر كاشفًا عن استقرار حالته الصحية، وذلك عبر حسابه بموقع فيسبوك. 

وظهر عمرو بصحبة داغر وهو بصحة جيدة وعلق على الفيديو قائلًا: "الناس اللي بتسأل عن حسام داغر هو كويس وخرج من المستشفى وبقى زي الفل".

كشف الفنان حسام داغر عن تطورات حالته الصحية، بعدما مر بوعكة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية.

وكتب حسام داغر منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه: "الحمد لله رب العالمين قدر ربنا ولطف بيا، في الأزمة الصحية اللي مريت بيها اليومين اللي فاتو، ولولا فضل ربنا، وتدخل فريق الأطباء، الحمد لله خرجت من العناية من وضع الحرج اللي كنت فيه، بشكر فريق الأطباء، وبشكر دكتور أشرف زكي لمتابعته الوضع، إلى أن استقرت حالتي الحمد لله، وبشكر أخويا صاحبي حمزة العيلي، لأنه هو اللي لحقني وأصر ونقلني المستشفى من البيت، وأنا تعبان هو وأحمد أخويا ووقفته جنبي في المستشفى".

وأردف: "حابب أشكر واطمن كل الناس اللي كلموني، واطمنوا عليا وجُم ليا المستشفى أو البيت، أنا الحمد لله تحت الرعاية الطبية في البيت، وبحاول أرد على كل اللي بعت لي، أو أطمن عليّ واحد واحد، لأن كلمة شكرًا قليلة حقيقي على اللي حسيت بيه، من حب واهتمام كبير مالي قلوبكم، ودعوات الناس الكتير ليا بالشفاء، هى اللي سرّعت علاجي وعجّلت بشفائي.. الحمد لله على كل شيء".

 

https://fb.watch/l0j5BdhhcP/?mibextid=Nif5oz

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