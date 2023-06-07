قراقيش: "الحوار الوطني" بمثابة خطوة جادة لبناء الجمهورية الجديدة

قال محمد قراقيش، أحد مواطني محافظة الغربية إن الحوار الوطني هو امتداد لفعاليات وتوجيهات سابقة لرئيس السيسي والتي من خلالها وصل لكل نقاط الضعف والقوة بالمجتمع المصري، وكل ما يشغل ويهم المواطن ومن خلال هذ الفاعليات المشابهة إنطلقت المبادرات والمشاريع العملاقة في كافة أنحاء مصر في سعيه الحثيث نحو بناء الجمهورية الجديدة التي يتطلع إليها الرئيس ويبذب قصار جهده من اجل الوصول إليها والوصول بالمواطن المصري لما يجب ان يكون عليه في تلك الجمهورية التي ينشدها.

أضاف أن الرئيس السيسي صاحب الفضل -بعد الله- في تنمية محافظات مصر، فقد كان للمبادرات الرئاسية التي أطلقها دورًا فاعلًا في تطوير حياة المواطنين بأنحاء الجمهورية وعلى رأس تلك المبادرات "حياة كريمة" التي ساهمت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية من توصيل مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة، وطفرة غير مسبوقة في مراكز الشباب بالقرى والحوار الوطني بمثابة خطوة جادة لبناء الجمهورية الجديدة التي تحتاج لوضع أركانها تبادلًا للآراء والخبرات بين جميع فئات المجتمع من خلال حوار مفتوح.

وتابع أن الرئيس استطاع أن يصل بمثل هذه الفاعليات لكل ما يشغل الشعب المصري ونجح في القضاء علي المشكلات الصحية وبعض المشكلات الإقتصادية، بجانب تحديث الريف المصري وجعله مناطق جذب، حيث نجح في تحويل توجه الدولة لمصلحة المواطن المصري، فضلًا عن تلك البوابات الإلكترونية التي تتلقي شكاوي المواطنين في جميع الوزارات وتعمل علي حلها علي وجه السرعة.

وأكمل أن تغيير أساليب العمل داخل كل قطاعات الدولة كان بيد الرئيس الذي يضع الشعب نصب أعينه، والحوار الوطني مرحلة وبعده سيكون هناك مؤترات وفاعليات اخري، تخرج للنور لتضع حلول جذرية لكل ما يشغل المواطن المصري الذي وثق في قيادته ووضعت القيادة أهداف تسعي إلي تحقيقها خلال خطوات عملاقة مدروسة ومُجهز لها، لان الرئيس كل ما يشغله هو الوطن والمواطن.