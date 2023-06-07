المعمل الجنائى يعاين موقع حريق جراج المريوطية

انتدبت جهات التحقيق بالجيزة المعمل الجنائي؛ للتعرف على سبب حريق نشب في جراج سيارات أسفل كوبري ترسا بالجيزة، حيث التهمت النيران نحو 7 سيارات، كما أمرت بتفريغ الكاميرات للتعرف على سبب الحادث والاستماع لأقوال شهود العيان.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق شب داخل جراج بمنطقة المريوطية، حيث أسفر الحريق تفحم 7 سيارات ملاكي داخل جراج، دون وقوع إصابات تم إخطار اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بالتحفظ على على عامل الجراج وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل جراج بمنطقة المريوطية وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء، لاخماد الحريق وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

بالفحص تبين تفحم 7 سيارات بالكامل، وجار تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.