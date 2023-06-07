الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف يوجه بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضى الدولة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، الاجتماع رقم (116) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.

بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، وبلال حبش، نائب المحافظ، اللواء حازم عزت، السكرتير العام، اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، أحمد إبراهيم، مدير عام أملاك الدولة، سمر فتحي، المشرف على الأمانة الفنية، ومسئولي الاستثمار ورؤساء المدن والتنفيذيين أعضاء اللجنة.

وشدد المحافظ على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.

تناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والإنجاز في المعاينات والموقف التعاقدي، حيث تم الموافقة على 11 طلب "إعادة عرض" وقبول تظلم، ليصل إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها إلى 4352 طلبًا، في حين وصل إجمالي العقود التي تحريرها إلى 2946( 2300 عقد مباني+ 646 عقد زراعة)، فيما يجري حاليًا البت في باقي الطلبات تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الرقابة التموينية السكرتير العام المساعد أملاك الدولة بني سويف حملة مشتركة

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