بورسيا دورتموند يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد لبيع جود بيلينجهام

أعلن نادي بورسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، توصله بشكل رسمي إلى اتفاق مع ريال مدريد الإسباني، لبيع الإنجليزي جود بيلينجهام متوسط ميدان الفريق.

ونشر نادي بورسيا دورتموند بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله التوصل لاتفاق بخصوص الموافقة على بيع اللاعب لـ ريال مدريد، مقابل 103 مليون يورو إضافة إلى متغيرات بحد أقصى 30% من المبلغ المذكور سلفًا.

وأوضح البيان أنه لا تزال التفاصيل التعاقدية بحاجة إلى التنسيق والتوثيق، أي يتبقى توقيع الأوراق الرسمية، كما يخضع إتمام الانتقال للمعالجة المناسبة وفقًا للشروط.

وسيصبح جود بيلينجهام أولى صفقات ريال مدريد بشكل رسمي، للموسم الجديد 2023-2024.