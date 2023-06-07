تشكيل الموسم فى الدورى السعودى: حضور حجازى وغياب رونالدو

كشفت رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، عن التشكيل المثالي للمسابقة في موسم 2022-2023.

وتُوج فريق اتحاد جدة بطلًا لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين بقيادة المحترفين المصريين أحمد حجازي وطارق حامد، متفوقًا على النصر الذي حل ثانيًا، بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشر الحساب الرسمي للدوري، تشكيل الموسم وفقًا لشبكة أوبتا للإحصائيات، والذي شهد تواجد المحترف المصري أحمد حجازي قائد فريق اتحاد جدة، فيما غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر.

تشكيل الموسم في دوري روشن

وجاء تشكيل تشكيل الموسم في دوري روشن السعودي للمحترفين كالآتي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي (الاتحاد)

خط الدفاع: مدالله العليان (الاتحاد) - أحمد حجازي (الاتحاد) - أحمد شراحيلي (الاتحاد) - جيسلان كونان (النصر)

خط الوسط: لويس جوستافو (النصر) - كاكو ( التعاون) - رومارينهو ( الاتحاد)

خط الهجوم: مراد باتنا (الفتح) - فراس البريكان (الفتح) - أوديون إيجالو (الهلال)