الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الموسم فى الدورى السعودى: حضور حجازى وغياب رونالدو

أحمد حجازي
أحمد حجازي

كشفت رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، عن التشكيل المثالي للمسابقة في موسم 2022-2023.

وتُوج فريق اتحاد جدة بطلًا لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين بقيادة المحترفين المصريين أحمد حجازي وطارق حامد، متفوقًا على النصر الذي حل ثانيًا، بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشر الحساب الرسمي للدوري، تشكيل الموسم وفقًا لشبكة أوبتا للإحصائيات، والذي شهد تواجد المحترف المصري أحمد حجازي قائد فريق اتحاد جدة، فيما غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر.

تشكيل الموسم في دوري روشن

وجاء تشكيل تشكيل الموسم في دوري روشن السعودي للمحترفين كالآتي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي (الاتحاد)

خط الدفاع: مدالله العليان (الاتحاد) - أحمد حجازي (الاتحاد) - أحمد شراحيلي (الاتحاد) - جيسلان كونان (النصر)

خط الوسط: لويس جوستافو (النصر) - كاكو ( التعاون) - رومارينهو ( الاتحاد)

خط الهجوم: مراد باتنا (الفتح) - فراس البريكان (الفتح) - أوديون إيجالو (الهلال)

دوري روشن دوري روشن السعودي احمد حجازى كريستيانو رونالدو اتحاد جدة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

في 4 خطوات.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

روى فيتوريا يهاجم الاتحاد الإفريقى بسبب لاعبى الأهلى

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

الأزهر يرد على تصريحات منسوبة لـ"الطيب" بشأن "الخلع" ويبين الحكم الفقهى

الشركة المصرية للرمال السوداء تعلن عن حاجتها لشغل عددٍ من الوظائف (تفاصيل)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

الدبلوماسية المصرية فى إفريقيا.. تنمية وتعاون مشترك

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر (1)

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟