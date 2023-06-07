رئيس قطاع التواصل الثقافى: 14 معرضًا دائمًا و6 آلاف مقتنى فنى بمكتبة الإسكندرية

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، إن المكتبة تضم العديد من الأنشطة الثقافية المستدامة والصالونات الأدبية والثقافية والمعارض وحفلات التوقيع بجانب الأنشطة الفرانكفونية، لافتًا إلى أن المكتبة هى رابع مكتبة على مستوى العالم تحتوي على نصف مليون كتاب باللغة الفرنسية.

أضاف سليمان لـ«الدستور»، أن الأحداث والفعاليات الثقافية مستمرة طوال العام بالمكتبة من خلال برنامج ثقافي فني شهري يضم عدة فنون منها مسرح، والذي يعرض مسرحيات غير تجارية للشباب، لإعطاء فرصة لهم، إضافة إلى سينما الأحد التي تعرض وتناقش فيلمًا غير تجاري، فضلًا عن الحفلات الغنائية وأوركسترا مكتبة الإسكندرية، وتنظيم حفلات وأحداث كبرى مثل تقديم "أوبرا دون جوفاني" العالمي، والذي تضمن عرضًا للشباب المصري بتنفيذ الأوبرا وكانت فرصة كبيرة لتشجيع الشباب، وتقديم أحداث ومعارض ثقافية بمركزي بيت السناري وقصر خديجة بالقاهرة.

أوضح أنه بجانب الأحداث طوال العام هناك مهرجان الصيف الذي ينطلق في شهر أغسطس، تبلغ عدد الأنشطة به لـ60 حدثًا فنيًا بالمهرجان ونستهدف من خلاله تقديم فن راقٍ، من فنانين متميزين بالإضافة لفرق الشباب، لنشر الفنون وتبني مواهب جديدة، لتوصيل رسالة المكتبة بتقديم فن وثقافة ورقى والذي يقضي على أي تطرف أو إرهاب.

معارض ومقتنيات الفنون بالمكتبة

أشار رئيس قطاع التواصل الثقافي إلى أن من بين أنواع الفنون هناك اهتمام خاص بالفن التشكيلي من خلال المعارض سواء الدائمة منها: معرض (شادي عبدالسلام، أحمد عبدالوهاب، رعاية النمر، آدم حنين، سيف وأدهم وانلي، مشاهير الخط العربي)، إضافة إلى المعارض المتغيرة، مشيرًا إلى أن المكتبة تضم 14 معرضًا دائمًا، 6000 مقتنى فني تتضمن جميع الفنون التشكيلية: تصوير ورسم، ونحت، والتي تم إهداؤها للمكتبة لثقة أصحابها بالصرح الثقافي الكبير.

معرض الكتاب

لفت سليمان إلى أن من بين المعارض الهامة التي تنظمها المكتبة «معرض الكتاب» والذي سوف ينطلق في منتصف يوليو القادم بمنطقة البلازما وقاعة المؤتمرات بالمكتبة، حيث تم البدء في استقبال طلبات دور النشر بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، مشيرًا إلى أن العام الماضي تمت استضافة حوالي 70 دار نشر.



وأوضح أن شركاء المعرض الهيئة العامة المصرية للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب، مؤكدًا أن معرض الكتاب تصاحبه أحداث ثقافية متعددة.

أكد أن د.أحمد زايد يهتم بالفنون والثقافة وتكثيف الأنشطة وإثبات الهوية المصرية الثقافية للطفل والنشء، وتم إصدار سلسلة كتب عن التراث الإنساني تم إصدار 15 كتاب منها تتناول تراث الإنسانية عامة للنشء، ويتم الآن الاستعداد للنشر على موقع المكتبة.

وتابع أن هناك اهتمامًا بالطفل والنشء يتبع المكتبة مدرسة لتعليم الفنون للنشء والأطفال تتواجد بفيلا بمنطقة رشدي وهي مدرسة لتعليم ألوان الفنون من فن تشكيلي بأنواعه ورش عمل دائمة، للخزف والنحت والتصوير، وتعليم الآلات الموسيقية بأنواعها المختلفة، وفن الباليه وتشهد إقبالًا كبيرًا.

سفارات المعرفة

ذكر سليمان أن المكتبة تتبعها 24 سفارة معرفة متفرقة في جميع أنحاء الجمهورية تابعة للجامعات والتي تعد جزءًا من المكتبة خارج المحافظة، وتعطي فرصة لجميع المتواجدين خارج المكتبة الاطلاع على جميع أنشطة المكتبة والاطلاع على جميع الكتب والدوريات والكتب الرقمية مجانًا.