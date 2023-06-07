الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"ذا أثلتيك": ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع بورسيا دورتموند لضم جود بيلينجهام

جود بيلينجهام
جود بيلينجهام

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي ريال مدريد الإسباني توصل إلى اتفاق رسمي مع بورسيا دورتموند الألماني، للتعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام.

وبحسب شبكة “ذا أثلتيك” البريطانية، فإن اتفاق رسمي بين الطرفين قد تم التوصل إليه، حيث سينتقل لاعب وسط الميدان إلى ريال مدريد مقابل رسوم تزيد عن 100 مليون يورو، في صفقة تُعد من أكبر الصفقات في تاريخ كلا الناديين.

وأوضح التقرير أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، سيخضع للفحوصات الطبية خلال الأيام المقبلة، قبل إتمام الانتقال بشكل رسمي.

وذكر التقرير أنه لم يتم توقيع العقود حتى الآن، لكن الاتفاق نهائي بين الناديين، ليصبح بيلينجهام لاعبًا لـ ريال مدريد خلال الفترة المقبل، بعقد يمتد لمدة 6 أعوام.

وأشارت الشبكة إلى أن مانشستر سيتي كان يرغب في التعاقد مع بيلينجهام، حيث يتطلعون إلى تعزيز خط وسطهم قبل الموسم المقبل، لكنهم وغيرهم من المرشحين أدركوا رغبة اللاعب في الانتقال إلى ريال مدريد.

وأوضحت “ذا أثلتيك”، أن مانشستر سيتي لم يقدم أي عروض سواء لـ"بيلينجهام" أو “دورتموند”.

ريال مدريد بورسيا دورتموند جود بيلينجهام بيلينجهام مانشستر سيتى

الأكثر قراءة

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

الرئيس الأنجولى: السيسى يحرص على العمل والتعاون مع الدول الإفريقية

الرئيس السيسى يوجه رسالة للأشقاء فى السودان: "اجلسوا على طاولة الحوار وأنقذوا الوطن"

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.67%

الرئيس الأنجولى يستجيب لدعوة السيسى بزيارة مصر فى أقرب فرصة

الرئيس الأنجولى: نهر النيل مصدر مهم للجميع وليس حكرًا على دولة واحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر (1)

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟