"ذا أثلتيك": ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع بورسيا دورتموند لضم جود بيلينجهام

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي ريال مدريد الإسباني توصل إلى اتفاق رسمي مع بورسيا دورتموند الألماني، للتعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام.

وبحسب شبكة “ذا أثلتيك” البريطانية، فإن اتفاق رسمي بين الطرفين قد تم التوصل إليه، حيث سينتقل لاعب وسط الميدان إلى ريال مدريد مقابل رسوم تزيد عن 100 مليون يورو، في صفقة تُعد من أكبر الصفقات في تاريخ كلا الناديين.

وأوضح التقرير أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، سيخضع للفحوصات الطبية خلال الأيام المقبلة، قبل إتمام الانتقال بشكل رسمي.

وذكر التقرير أنه لم يتم توقيع العقود حتى الآن، لكن الاتفاق نهائي بين الناديين، ليصبح بيلينجهام لاعبًا لـ ريال مدريد خلال الفترة المقبل، بعقد يمتد لمدة 6 أعوام.

وأشارت الشبكة إلى أن مانشستر سيتي كان يرغب في التعاقد مع بيلينجهام، حيث يتطلعون إلى تعزيز خط وسطهم قبل الموسم المقبل، لكنهم وغيرهم من المرشحين أدركوا رغبة اللاعب في الانتقال إلى ريال مدريد.

وأوضحت “ذا أثلتيك”، أن مانشستر سيتي لم يقدم أي عروض سواء لـ"بيلينجهام" أو “دورتموند”.