روى فيتوريا يهاجم الاتحاد الإفريقى بسبب لاعبى الأهلى

عبر روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطني، عن حزنه لتحديد موعد مباراة غينيا يوم 14 في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وواصل فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا بمقر اتحاد الكرة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وضع المنتخب فى مأزق شديد وكان لا بد أن يكون مرونة فى تغيير موعد المباراة.

وأضاف فيتوريا: الاتحاد الإفريقي رد على اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراة غينيا أن نجد حلًا مع الاتحاد الغيني.

وتابع فيتوريا: لا أقبل هذه الطريقة في المعاملة مع المنتخب المصري وخاصة مع لاعبي الأهلي الذين سيخوضون مباراة يوم 11 في نهائي دوري أبطال إفريقيا وهو ما يُعرض اللاعبين للإصابات.

وأكمل فيتوريا: المنتخب لم يتأهل حتى الآن لبطولة الأمم الإفريقية ومع احترامي لمنتخب غينيا المنتخب قادر على الفوز.

وعن اللاعبين المصابين أكد أن هناك أكثر من لاعب سيغيب عن هذا المعسكر يسبب الإصابة منهم أحمد حسن كوكا وأحمد حجازي ومحمد النني وإمام عاشور.