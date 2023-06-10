السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. بيزنطيو مصر يحتفلون بذكرى أسقف بروسة والشهيدَين ألكسنذروس وأنطونينة

الكنيسة
الكنيسة

 

تحتفل الكنيسة البيزنطية اليوم ، بحلول تذكار القدّيس الشهيد في رؤساء الكهنة تيموثاوس أسقف بروسة الذي استشهد في عهد يوليانوس الجاحد حول سنة 362 / 363، بالاضافة إلى تذكار الشهيدَين ألكسنذروس وأنطونينة، واللذان  استشهدا في بيزنطية سنة 313. والقدّيس تيموثاوس استشهد في عهد يوليانوس الجاحد حول سنة 362/363.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إلهي يعرف جيّدًا أنّه لا يمكنني أن آمل إلاّ برحمته، وبما أنّني لا أستطيع أن أنكر ما كنت عليه، فليس لديّ علاج آخر إلاّ أن أستسلم لهذه الرّحمة، وأضع ثقتي باستحقاق ابنه ومريم العذراء أمّه التي أرتدي بعدم استحقاق ثوبها الذي ترتدينَه أنتنّ أيضًا. يا بناتي، مجّدوا الله لأنكنّ حقًّا بنات هذه الملكة؛ لا تخجلْنَ من بؤسي لأنكنّ تجدْنَ في مريم أمًّا صالحة. تمثّلْن بها وأدركْنَ عظمة هذه السيّدة وكم نحن سعيدات لكونها شفيعتنا. لكن أريد أن أحذّركم من شيء واحد: على الرغم من كونكنّ بنات هذه الأمّ، لا تكنّ واثقات من ذواتكنّ ولا تفتخرن بشيء... 

نحن اللواتي نرتدي الزيّ الرّهباني بكامل إرادتنا وتركنا كلّ شيء من أجل الله، نعتقد أنّنا قد تمّمنا كلّ شيء. صحيح أنّه حتّى لو لم يكن الأمر متعلّقًا سوى بِشِبَاكِ القدّيس بطرس، فإنّ الذي يعطي ما يملك يعطي الكثير. هذا كافٍ، شرط أن نثابر وألاّ نعود لنقحم أنفسنا مجدّدًا بأعمالنا السّابقة. بدون أدنى شكّ، إذا ثابرنا على الزهد والتخلي عن كلّ شيء، سنصل إلى هدفنا. وهذا لن يحصل إلاّ بشرط واحد؛ أستحلفكنّ أن تأخذنَه بعين الاعتبار: اعتبرْنَ أنفسكنّ كخدّام بطّالين، على حدّ قول القدّيس بولس أو قول الرّب يسوع المسيح نفسه صَدِّقنَ أن لا شيء يُرغِم الربّ على إسداء هذه الخدمة لَكُنَّ؛ إنّ دَيْنَكُنَّ يزداد حجمًا كلّما حَصَلتُنَّ على المزيد.

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

"جرح نافذ بالرقبة والظهر".. مصرع طفل إثر اعتداء أشخاص عليه بمرسى مطروح

المجموع الكلي للصف السادس الابتدائي الأزهري 2023 ورابط النتيجة

بالأرقام| خطة الدولة للتوسع فى إتاحة المستشفيات.. منظومة متكاملة لخدمة المواطن

«تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد».. الرئيس السيسى وجني ثمار تطوير منظومة العدالة

بتوجيهات رئاسية.. مصر مركز للتجارة العالمية واللوجستيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

القس رأفت رؤوف الجاولي

الفهم السريع والفهم الإبداعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية