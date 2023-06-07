الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في 4 خطوات.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

الإعدادية
الإعدادية

تزايدت معدلات البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 الترم الثاني برقم الجلوس خلال الساعات الماضية، بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 من قبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم الأربعاء، بنسبة نجاح 74.29%.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 الترم الثاني

جاء اعتماد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 الترم الثاني، بحضور حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، محمد عبد السميع رئيس قطاع لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم.

وأوضحت المديرية التعليمة أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 الترم الثاني بالمدارس بلغ 91247 طالبًا.

وبلغ عدد الطلاب الحاضرين لامتحانات الترم الثاني 87905 طالبًا، نجح منهم 65309 طالبًا، بنسبة نجاح 74.29 %.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2023 برقم الجلوس 

في سياق متصل، فعل موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2023 برقم الجلوس فور اعتمادها رسميا.

ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • أول خطوة: تسجيل الدخول إلى موقع محافظة المنيا، من هنـا.
  • ثاني خطوة: اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني.
  • ثالث خطوة: كتابة رقم الجلوس الخاص بطالب الشهادة الإعدادية بالمنيا.
  • رابع خطوة: اضغط على عرض النتيجة.

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.9%

برقم الجلوس والاسم.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2023 الترم الثاني

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023 برقم الجلوس

في سياق متصل، تنشر جريدة "الدستور" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2023 برقم الجلوس فقط بعد اعتمادها رسميا من قبل الدكتور ممدوح غراب. 

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2023 برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • أولا: تسجيل الدخول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2023 عبر الدستور من هنا.
  • ثانيًا: إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.
  • ثالثًا: إدخال الكود الظاهر أمامك في المربع.
  • رابعًا: اضغط على أيقونة بحث لتظهر النتيجة خلال ثوان معدودة.

قد يهمك..

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.67%

توقعات تنسيق الشهادة الإعدادية 2023 الإسكندرية للمدراس الثانوية

الآن .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2023 برقم الجلوس عبر الدستور

برقم الجلوس الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2023 الترم الثاني عبر الدستور

نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2023 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2023 برقم الجلوس الشهادة الإعدادية المنيا 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 الترم الثاني

مواد متعلقة

نتيجة 4 ابتدائي| نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2023 ترم ثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي الأزهري برقم الجلوس 2023

احتجاجات غير مسبوقة.. هل إسرائيل قريبة من حرب أهلية؟

البوابة الإلكترونية لمحافظة أسيوط| نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023

متاحة كاملة.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الأول ٢٠٢٣

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2023

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس

ننشر روابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 جميع المحافظات الترم الأول

الأكثر قراءة

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

الرئيس الأنجولى: السيسى يحرص على العمل والتعاون مع الدول الإفريقية

الرئيس السيسى يوجه رسالة للأشقاء فى السودان: "اجلسوا على طاولة الحوار وأنقذوا الوطن"

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.67%

الرئيس الأنجولى يستجيب لدعوة السيسى بزيارة مصر فى أقرب فرصة

الرئيس الأنجولى: نهر النيل مصدر مهم للجميع وليس حكرًا على دولة واحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر (1)

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟