في 4 خطوات.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

تزايدت معدلات البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 الترم الثاني برقم الجلوس خلال الساعات الماضية، بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 من قبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم الأربعاء، بنسبة نجاح 74.29%.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 الترم الثاني

جاء اعتماد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 الترم الثاني، بحضور حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، محمد عبد السميع رئيس قطاع لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم.

وأوضحت المديرية التعليمة أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 الترم الثاني بالمدارس بلغ 91247 طالبًا.

وبلغ عدد الطلاب الحاضرين لامتحانات الترم الثاني 87905 طالبًا، نجح منهم 65309 طالبًا، بنسبة نجاح 74.29 %.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2023 برقم الجلوس

في سياق متصل، فعل موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2023 برقم الجلوس فور اعتمادها رسميا.

ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أول خطوة: تسجيل الدخول إلى موقع محافظة المنيا، من هنـا.

ثاني خطوة: اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني.

ثالث خطوة: كتابة رقم الجلوس الخاص بطالب الشهادة الإعدادية بالمنيا.

رابع خطوة: اضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023 برقم الجلوس

في سياق متصل، تنشر جريدة "الدستور" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2023 برقم الجلوس فقط بعد اعتمادها رسميا من قبل الدكتور ممدوح غراب.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2023 برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أولا: تسجيل الدخول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2023 عبر الدستور من هنا.

ثانيًا: إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

ثالثًا: إدخال الكود الظاهر أمامك في المربع.

رابعًا: اضغط على أيقونة بحث لتظهر النتيجة خلال ثوان معدودة.

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