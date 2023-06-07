تقرير: سيلفا قرر الرحيل عن السيتى.. نهائى الأبطال الأخير له

قرر البرتغالي بيرناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الرحيل عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب بيرناردو سيلفا ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ انضمامه من فريق موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

وقال موقع «تاك سبورت»، إن بيرناردو سيلفا أخبر أصدقاءه أنه من المقرر أن يغادر ملعب الاتحاد هذا الصيف ليبحث عن تحد جديد.

وأضاف التقرير أن سيلفا سيلعب اللقاء الأخير له مع السيتي السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر الإيطالي.

ومن المنتظر أن ينتقل سيلفا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يسعى لتعويض رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الصيف.

وشارك بيرناردو سيلفا في 54 مباراة بقميص مانشستر سيتي خلال الموسم المنصرم في مختلف البطولات، وسجل 7 أهداف وصنع 8.

بيرناردو سيلفا بدأ مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي بنفيكا وتدرج في المراحل العمرية حتى تم تصعيده لفريق الرديف في صيف 2013 ثم انتقل لموناكو في العام التالي على سبيل الإعارة لمدة موسم وتم تفعيل شرط الشراء في نهاية الإعارة ولعب موسمين ضمن صفوف موناكو قبل الانتقال للسيتي.

ولعب بيرناردو سيلفا 147 مباراة بقميص فريق موناكو وسجل 28 هدفًا وصنع 19 لزملائه.

وفي مجمل مسيرته، شارك في 493 مباراة وسجل 90 هدفًا وصنع 85.

ويلعب سيلفا للمنتخب البرتغالي الأول منذ 31 مارس 2015، وشارك في 80 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 25.