ضبط قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

نجحت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاعيّ الأمن الوطني والأمن العام، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الجيزة، لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة.

وتبيّن أن المتهمين تربحا مبالغ مالية ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما شراء العقارات والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.