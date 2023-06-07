الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إطلاق قافلة الدعم الاجتماعى لرعاية 8 آلاف أسرة فى حلايب وشلاتين وأبو رماد

قافلة صندوق تحيا
قافلة صندوق تحيا مصر

أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن بدء قافلة صندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف جهود الصندوق لحماية الأسر الأولى بالرعاية خاصة في المناطق النائية والحدودية بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة وانطلاق قافلة الدعم الاجتماعي لرعاية الأسر المقيمة بحلايب وشلاتين وأبو رماد، وذلك لمدة 5 أيام.

قال المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر"، تامر عبدالفتاح، في بيانٍ له إن القافلة توفّر 88 طنًا من مواد غذائية جافة، و20 طنًا من الخضروات فضلًا عن الأجهزة المنزلية والمفروشات وتنظيم أنشطة اجتماعية وترفيهية للأطفال، وتوزيع 16 ألف قطعة متنوعة من لعب الأطفال بالتعاون مع جمعية البر والتقوى الخيرية.

وأضاف عبدالفتاح، أن القافلة تستهدف نحو 8000 أسرة مستحقة طبقًا لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، مقيمة في حلايب والتجمعات التابعة لها مثل، بعينت، وفروكيت، وسرارة 1و2، وجبل علبة وقرية ادلديب، ومواطني شلاتين في تجمعات الخير، وأبي بيت، وبيتان، وأبرق، وعيقات، وأبو سحفه، ووادي النوم، والعمريت، ومرسي حميرة، والصيادين، وكريجع، والرداد، والعسيلة، فضلًا عن سكان منطقة أبو رماد.

وأكد المدير التنفيذي للصندوق، أن قوافل الحماية الاجتماعية تعد نموذجًا لاستراتيجية الصندوق في تدعيم شراكته مع مؤسسات المجتمع المدني الملتزمة بمسؤوليتها المجتمعية نحو توفير "حياة كريمة" للأسر المستحقة وتوفير شتى سبل الدعم والرعاية وتخفيف العبء عليهم، بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن الصندوق كثّف عدد القوافل التي توفر الرعاية لمواطني المناطق الحدودية والنائية على مستوى الجمهورية، لتوفير الأغذية والأغطية والأمتعة، فضلًا عن تنفيذ أعمال رفع كفاءة المنازل والخدمات الصحية المختلفة، في عدة مناطق منها سيدي براني، والواحات البحرية، وسانت كاترين، ووادي العلاقي جنوب أسوان، فضلا عن توفير مشروعات إنتاج حيواني للسيدات ضمن برنامج مستورة.

يذكر أن صندوق تحيا مصر استطاع من خلال قوافل الحماية الاجتماعية أن يحصد 6 أرقام قياسية في العمل الخيري بموسوعة "جينيس" العالمية خلال عامي 2020 و2021 وهم: أكبر قافلة تبرعًا بالمواد الغذائية لعام 2020 (300 ألف كرتونة) أكبر قافلة تبرعًا بالدواجن لعام 2020 (2000 طن)، تسيير أكبر قافلة مساعدات إنسانية لعام 2020 قوامها 480 شاحنة، أكبر قافلة تبرعًا بالمواد الغذائية للعام 2021 (مليون كرتونة)، أكبر قافلة تبرعًا بالأجهزة المنزلية لعام 2021 (4500 جهاز) لتجهيز اليتيمات للزواج، أكبر قافلة تبرعًا بالأجهزة الطبية لعام 2021 (6298 جهازًا طبيًا).

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