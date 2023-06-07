الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بسبب هاري كين.. توتنهام يُخطط لضم ماجواير من مانشستر يونايتد

هاري كين وماجواير
هاري كين وماجواير

لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وكانت التقارير الصحفية أشارت إلى احتمالية رحيل هاري كين عن صفوف توتنهام في الصيف، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته، لتعويض رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما.

توتنهام يريد ضم ماجواير لإقناع هاري كين بالبقاء

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" وصحيفة "تيليجراف" البريطانيتين، فإن مسئولي توتنهام يتحركون للاحتفاظ بخدمات هاري كين وإقناعه بالبقاء في صفوف الفريق.

وأفادت الصحف البريطانية، بأن إدارة توتنهام تخطط للتعاقد مع هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الصيف، في محاولة لإقناع هاري كين بالبقاء واللعب بجوار مواطنه في الموسم الجديد 2023-2024.

وأشارت الصحف البريطانية في تقريرها، إلى استعداد مسئولي توتنهام للدخول في مفاوضات رسمية مع مانشستر يونايتد خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، يرغب المدافع الإنجليزي، صاحب الـ30 عامًا، في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في الصيف، وخوض تحدٍ جديد مع نادٍ آخر، للحصول على دقائق أكبر.

ويبدو أن الرغبة متبادلة، حيث لن تُمانع إدارة مانشستر يونايتد رحيل ماجواير؛ من أجل الاستفادة منه ماديًا، وتخفيض سقف رواتب اللاعبين في الفريق. 

يأتي ذلك في ظل معاناة هاري ماجواير في الموسم المنصرم 2022-2023، من عدم المشاركة أساسيًا بشكل منتظم، تحت قيادة مدربه الهولندي إريك تين هاج.

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