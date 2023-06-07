الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسى من أنجولا: يجب بذل أكبر جهد ممكن لاستعادة استقرار ليبيا والسودان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة استعادة الأمن والسلام في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن هناك دولًا مثل السودان وليبيا والصومال تعاني من عدم الاستقرار، وهناك 200 ألف سوداني نزحوا إلى الحدود المصرية خلال الأسابيع الماضية.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأنجولي، الأربعاء، إنه اتفق مع الرئيس الأنجولي على توجيه رسالة للأشقاء في السودان بضرورة وقف إطلاق النار حقنًا للدماء وبدء الحوار لتحسين الحياة.

وأشار السيسي إلى أن الأزمة في السودان وليبيا أثرت على مصر بشكل كبير، مؤكدًا ضرورة بذل أكبر جهد ممكن من أجل عودة استقرار هذه الدول.

السيسي أنجولا أول رئيس مصري يزور أنجولا الرئيس عبد الفتاح السيسي أزمة السودان

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