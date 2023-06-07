الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الثقافى الروسى العربى: فتحت جميع السدود لتدفق كميات ضخمة من المياه لتغمر المناطق الروسية

مسلم شعيتو، رئيس
مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي العربي،

كشف مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، حقيقة تفجير روسيا لسد نوفا كاخوفكا، فيما تسأل كيف روسيا فخخت سد كاخوفكا؟.

وأشار خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إلى أن الماكينة الانتخابية أو السياسية الأمريكية والأنجلو سكسونية تتقن تعميم الأكاذيب والاتهامات ضد الآخر، إذا كان هناك كاميرات أوكرانية متواجدة في هذا السد إذا فهو تحت السيطرة الأوكرانية، وبالتالي كيف دمرت روسيا السد وهو تحت السيطرة الأوكرانية.

وأكد أن أن روسيا دائمًا تدافع عن جميع الشعوب والبلدان المضطهدة، حيث قامت بذلك في سوريا عكس ما فعلته الولايات المتحدة في العراق والتي تسبب في قتل مليون طفل، وما تفعله إسرائيل يوميا بدعمها للاحتلال هناك.

وأضاف أن هذا التفجير انعكس سلبًا على الضفة الغربية للنهر والتي تعتبر مكان تواجد القوات الروسية والشعب الروسي هناك والأراضي الزراعية الروسية، بالإضافة إلى أنه حجب المياه عن منطقة القرموهي منطقة حيوية بالنسبة لروسيا فهناك الملايين من البشر الآن يعانون من الحصول على الماء العذب من أجل استهلاكه.

وفي وقت سابق أعلنت عن أن روسيا قبل هذا السد بالارتفاع عنه هناك محطة كهربية كهرومائية أيضًا بها سدود وهذه السدود يمكن أن تطلق الماء بكميات ضخمة إذا فتحت كل أبوابها.

وفي أي حالة من الطوارئ تغلق هذه الأبواب وهي سدود تحت سيطرة أوكرانيا وللصدفة الغريبة فتحت جميع السدود، وما زالت مفتوحة من أجل تدفق كميات ضخمة من المياه لتغمر المناطق الروسية، إذا كانوا يعتبرون ذلك عملًا تخريبيًا لماذا لم يغلقوا هذه السدود، وهي قبل سد "كاخوفكا"، فمن الواضح أن من قام بالقصف هو الأنجلو سكسونية بعصابتها ومرتزقتها وليس الشعب الروسي.

المركز الثقافي الروسي العربي تفجير روسيا حقيقة تفجير روسيا لسد نوفا كاخوفكا سد نوفا كاخوفكا روسيا سد كاخوفكا القاهرة الإخبارية الثقافي الروسي العربي إسرائيل سوريا البلدان المتضطهدة الولايات المتحدة في العراق العراق الولايات المتحدة محطة كهربية كهرومائية

الأكثر قراءة

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

الرئيس الأنجولى: السيسى يحرص على العمل والتعاون مع الدول الإفريقية

الرئيس السيسى يوجه رسالة للأشقاء فى السودان: "اجلسوا على طاولة الحوار وأنقذوا الوطن"

الرئيس الأنجولى يستجيب لدعوة السيسى بزيارة مصر فى أقرب فرصة

الرئيس الأنجولى: نهر النيل مصدر مهم للجميع وليس حكرًا على دولة واحدة

السيسى: لدينا الخبرة ومستعدون للتعاون مع أنجولا فى مجالات عديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر (1)

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟