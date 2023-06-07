الثقافى الروسى العربى: فتحت جميع السدود لتدفق كميات ضخمة من المياه لتغمر المناطق الروسية

كشف مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، حقيقة تفجير روسيا لسد نوفا كاخوفكا، فيما تسأل كيف روسيا فخخت سد كاخوفكا؟.

وأشار خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إلى أن الماكينة الانتخابية أو السياسية الأمريكية والأنجلو سكسونية تتقن تعميم الأكاذيب والاتهامات ضد الآخر، إذا كان هناك كاميرات أوكرانية متواجدة في هذا السد إذا فهو تحت السيطرة الأوكرانية، وبالتالي كيف دمرت روسيا السد وهو تحت السيطرة الأوكرانية.

وأكد أن أن روسيا دائمًا تدافع عن جميع الشعوب والبلدان المضطهدة، حيث قامت بذلك في سوريا عكس ما فعلته الولايات المتحدة في العراق والتي تسبب في قتل مليون طفل، وما تفعله إسرائيل يوميا بدعمها للاحتلال هناك.

وأضاف أن هذا التفجير انعكس سلبًا على الضفة الغربية للنهر والتي تعتبر مكان تواجد القوات الروسية والشعب الروسي هناك والأراضي الزراعية الروسية، بالإضافة إلى أنه حجب المياه عن منطقة القرموهي منطقة حيوية بالنسبة لروسيا فهناك الملايين من البشر الآن يعانون من الحصول على الماء العذب من أجل استهلاكه.

وفي وقت سابق أعلنت عن أن روسيا قبل هذا السد بالارتفاع عنه هناك محطة كهربية كهرومائية أيضًا بها سدود وهذه السدود يمكن أن تطلق الماء بكميات ضخمة إذا فتحت كل أبوابها.

وفي أي حالة من الطوارئ تغلق هذه الأبواب وهي سدود تحت سيطرة أوكرانيا وللصدفة الغريبة فتحت جميع السدود، وما زالت مفتوحة من أجل تدفق كميات ضخمة من المياه لتغمر المناطق الروسية، إذا كانوا يعتبرون ذلك عملًا تخريبيًا لماذا لم يغلقوا هذه السدود، وهي قبل سد "كاخوفكا"، فمن الواضح أن من قام بالقصف هو الأنجلو سكسونية بعصابتها ومرتزقتها وليس الشعب الروسي.