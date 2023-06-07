يوفنتوس يستهدف التعاقد مع لوكاس فاسكيز من ريال مدريد

يبحث نادي يوفنتوس الإيطالي، عن صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي والفرنسي، يوم 10 يونيو الجاري، وحتى يوم 1 سبتمبر المقبل.

بينما تبدأ فترة الميركاتو الصيفي في الدوري الإسباني، الإيطالي والألماني، يوم 1 يوليو وحتى يوم 1 سبتمبر المقبلين.

يوفنتوس يستهدف ضم لوكاس فاسكيز من ريال مدريد

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن نادي يوفنتوس أبدى رغبته في التعاقد مع النجم الإسباني لوكاس فاسكيز، الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي.

وأفادت الشبكة العالمية، أن يوفنتوس يخطط لشراء لوكاس فاسكيز من ريال مدريد، مقابل مبلغ يتراوح بين 6 إلى 8 ملايين يورو.

وأشارت الشبكة العالمية في تقريرها، إلى وجود مفاوضات بين مسئولي يوفنتوس ولوكاس فاسكيز، بشأن الحصول على خدماته في الصيف، في حين لا تنوي إدارة ريال مدريد بيع اللاعب.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للظهير الأيمن الإسباني، صاحب الـ31 عامًا، رفقة ريال مدريد في صيف 2024.

يأتي ذلك في ظل التقارير الصحفية التي أشارت إلى اقتراب لوكاس فاسكيز من الرحيل عن صفوف ريال مدريد في الصيف، ليصبح خامس لاعب يغادر قلعة البرنابيو.

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن رحيل الرباعي كريم بنزيما، إدين هازارد، ماريانو دياز وماركو أسينسيو.