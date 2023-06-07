الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يوفنتوس يستهدف التعاقد مع لوكاس فاسكيز من ريال مدريد

لوكاس فاسكيز
لوكاس فاسكيز

يبحث نادي يوفنتوس الإيطالي، عن صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي والفرنسي، يوم 10 يونيو الجاري، وحتى يوم 1 سبتمبر المقبل.

بينما تبدأ فترة الميركاتو الصيفي في الدوري الإسباني، الإيطالي والألماني، يوم 1 يوليو وحتى يوم 1 سبتمبر المقبلين. 

يوفنتوس يستهدف ضم لوكاس فاسكيز من ريال مدريد

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن نادي يوفنتوس أبدى رغبته في التعاقد مع النجم الإسباني لوكاس فاسكيز، الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي.

وأفادت الشبكة العالمية، أن يوفنتوس يخطط لشراء لوكاس فاسكيز من ريال مدريد، مقابل مبلغ يتراوح بين 6 إلى 8 ملايين يورو.

وأشارت الشبكة العالمية في تقريرها، إلى وجود مفاوضات بين مسئولي يوفنتوس ولوكاس فاسكيز، بشأن الحصول على خدماته في الصيف، في حين لا تنوي إدارة ريال مدريد بيع اللاعب.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للظهير الأيمن الإسباني، صاحب الـ31 عامًا، رفقة ريال مدريد في صيف 2024.

يأتي ذلك في ظل التقارير الصحفية التي أشارت إلى اقتراب لوكاس فاسكيز من الرحيل عن صفوف ريال مدريد في الصيف، ليصبح خامس لاعب يغادر قلعة البرنابيو. 

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن رحيل الرباعي كريم بنزيما، إدين هازارد، ماريانو دياز وماركو أسينسيو.

يوفنتوس فاسكيز لوكاس فاسكيز ريال مدريد الميركاتو الصيفي كريم بنزيما

الأكثر قراءة

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

الرئيس الأنجولى: السيسى يحرص على العمل والتعاون مع الدول الإفريقية

الرئيس السيسى يوجه رسالة للأشقاء فى السودان: "اجلسوا على طاولة الحوار وأنقذوا الوطن"

الرئيس الأنجولى يستجيب لدعوة السيسى بزيارة مصر فى أقرب فرصة

الرئيس الأنجولى: نهر النيل مصدر مهم للجميع وليس حكرًا على دولة واحدة

السيسى: لدينا الخبرة ومستعدون للتعاون مع أنجولا فى مجالات عديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر (1)

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟