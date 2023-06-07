الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في صوم الرسل.. من هو الرسول الذي نشر المسيحية في مصر؟

مار مرقس
مار مرقس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، بثالث أيام صوم الرسل، وفي صوم الرسل يتذكر الأقباط الرسول مرقس الذي قام بنشر المسيحية في مصر.

وقال عنه البابا الراحل شنودة الثالث، في كتاب "ناظر الإله"، إنه وضع القديس مار مرقس قداسًا صلي به وسلمه للقديس إنيانوس ليصلي به من بعده مع القسوس الثلاثة الذين رسمهم معه. وقد وضع هذا القداس باللغة اليونانية، ثم ترجم إلي القبطية.

وهو من أقدم القداسات التي وضعت في الكنيسة، وعنه أخذت القداسات الثلاثة المستعملة الآن في الكنيسة. ويمتاز بغزارة مادته.

وبقي القداس يلقن شفاهًا إلي سنة 330م حين دونه البابا أثناسيوس الرسولي رقم (20) وسلمه للقديس أفرومنتيوس أول أساقفة أثيوبيا.

وأضاف عليه البابا كيرلس الكبير رقم (24) إضافات كثيرة ودونه في وضعه الجديد، فنسب إليه، وصار من ذلك الحين إلي الآن يعرف باسم القداس الكيرلسي.

و يقول قاموس أكسفورد إنه في سنة 1928 اكتشفت قصاصات من القداس في بردي استراسبورج ترجع إلى القرنين الرابع والخامس في الطقس القبطي، مكتوب عليها القداس القبطي للقديس مرقس أو للقديس كيرلس. وصيغة أخرى منه باللغة الأثيوبية.

ووفقا للبابا شنودة فتوجد ثلاثة مخطوطات في الفاتيكان لهذا القداس وهي:

The Cod. Rossanensis (Vat. Gr 1970, saec XIII).

The Rotulus Vaticanus (Vat. Gr. 2281, Saec XIII).

The Rotulus Messanensis (Cod. Mes. Gr. 177, saec XIII).

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