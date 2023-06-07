الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس الأنجولى: نهر النيل مصدر مهم للجميع وليس حكرًا على دولة واحدة

الرئيس الأنجولي جواو
الرئيس الأنجولي جواو لورنسو

قال الرئيس الأنجولي جواو لورنسو، إنه ناقش مع الرئيس عبدالفتاح السيسي التعاون في عدة مجالات بشأن نهر النيل، أهمها التعاون المشترك بين دول المصب ودول المنبع، كون النهر مصدرا مهما للجميع وليس دولة بعينها.

وأضاف لورنسو، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، أنه "لابد أن يكون نهر النيل مصدرا للوحدة وتسوية سوء الفهم، وعلى الجميع أن يجلس على طاولة الحوار وإيجاد المصلحة المشتركة بشأن هذا المورد، كونه ليس حكرا على أي دولة، فهو ملك للجميع".

الرئيس الأنجولي دول المصب والمنبع نهر النيل

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