الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

على مساحة 272 فدانًا.. تطوير المزرعة السمكية في الرطمة بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

ناقشت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مخطط التشغيل الفني للمزرعة السمكية بالرطمة، تزامنًا مع خطة التطوير، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم مع مسؤولي الجهاز المركزي للتعمير وهي الجهة المسؤولة عن التنفيذ.

فيما تناول الاجتماع مناقشة مقترحات التنفيذ التي تتناسب مع ملامح التطوير الشامل باستخدام التقنيات الحديثة وأفضل ممارسات الإدارة، حيث تم تسليم الموقع لتطوير٢٧٢ فدانًا تم تقسيمها إلى ٢٠ مزرعة سمكية كمرحلة أولى وذلك لإنشاء قنوات وبوابات ري وصرف وتجهيز أحواض مزارع، وكذلك طلمبات رفع مركزية وتجهيز محطة للطاقة الكهربائية.

واطلعت الدكتورة منال عوض، على الجدول الزمني للمشروع، ومراحل التنفيذ، وذلك في إطار محدد تم وضعه طبقًا للدراسات التي تم إجراؤها، مؤكدة متابعة المحافظة لموقف التطوير دوريًا، وذلك لزيادة معدلات الإنتاج بها بما يحقق عائد اقتصادي واستغلال المزرعة بالشكل الأمثل، تماشيًا مع رؤية الدولة وخطتها نحو تحقيق طفرة بمشروعات الاستزراع السمكي.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط منال عوض الرطمة

الأكثر قراءة

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

الرئيس الأنجولى: السيسى يحرص على العمل والتعاون مع الدول الإفريقية

الرئيس السيسى يوجه رسالة للأشقاء فى السودان: "اجلسوا على طاولة الحوار وأنقذوا الوطن"

الرئيس الأنجولى يستجيب لدعوة السيسى بزيارة مصر فى أقرب فرصة

الرئيس الأنجولى: نهر النيل مصدر مهم للجميع وليس حكرًا على دولة واحدة

السيسى: لدينا الخبرة ومستعدون للتعاون مع أنجولا فى مجالات عديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر (1)

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟