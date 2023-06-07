على مساحة 272 فدانًا.. تطوير المزرعة السمكية في الرطمة بدمياط

ناقشت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مخطط التشغيل الفني للمزرعة السمكية بالرطمة، تزامنًا مع خطة التطوير، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم مع مسؤولي الجهاز المركزي للتعمير وهي الجهة المسؤولة عن التنفيذ.

فيما تناول الاجتماع مناقشة مقترحات التنفيذ التي تتناسب مع ملامح التطوير الشامل باستخدام التقنيات الحديثة وأفضل ممارسات الإدارة، حيث تم تسليم الموقع لتطوير٢٧٢ فدانًا تم تقسيمها إلى ٢٠ مزرعة سمكية كمرحلة أولى وذلك لإنشاء قنوات وبوابات ري وصرف وتجهيز أحواض مزارع، وكذلك طلمبات رفع مركزية وتجهيز محطة للطاقة الكهربائية.

واطلعت الدكتورة منال عوض، على الجدول الزمني للمشروع، ومراحل التنفيذ، وذلك في إطار محدد تم وضعه طبقًا للدراسات التي تم إجراؤها، مؤكدة متابعة المحافظة لموقف التطوير دوريًا، وذلك لزيادة معدلات الإنتاج بها بما يحقق عائد اقتصادي واستغلال المزرعة بالشكل الأمثل، تماشيًا مع رؤية الدولة وخطتها نحو تحقيق طفرة بمشروعات الاستزراع السمكي.