الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتابع مشروعات البنية التحتية بمنشأة القناطر

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المتابعة الدورية لنسب التنفيذ بمشروعات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي لإدخال تلك الخدمات بالقرى المحرومة في إطار خطة الدولة نحو توفير سبل المعيشة الكريمة للمواطنين والتسهيل عليهم. 

جاءت تصريحات محافظ الجيزة، خلال جولته الميدانية بمراكز ومدن أوسيم ومنشأة القناطر والتي تفقد خلالها مراحل العمل بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية أم دينار والتي تعمل حاليًا بطاقة ١٠ آلاف م٣ وخلال شهور ستتم مضاعفة طاقة العمل بها لتصل إلى ٢٠ ألف م٣، يوميًا في إطار خطة رفع كفاءتها وتطويرها والتي تشمل توسعة دائرة الاستفادة من المحطة للمواطنين والمناطق المحرومة ورفع طاقة التشغيل لها من خلال تطوير المحطة لتصل إلى ٣٠ ألف م٣ خلال عام. 

حيث كلّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من الأعمال اللوجستية والفنية والتجهيزات اللازمة لتشغيل المحطة بكامل طاقتها خلال الجدول الزمني المحدد لها، والتي كانت تعد أحد المطالب الملحة للمواطنين. 

كما تفقد اللواء أحمد راشد، محطة مياه الشرب بمركز ومدينة منشأة القناطر والتي انتهت أعمال المرحلة الأولى منها بطاقة ٤٠ ألف م٣ وخلال أيام ستتم زيادة كميات المياه المخصصة لقرى الرهاوي وأم دينار إلى جانب تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بطاقة ٤٠ ألف م٣ لخدمة المناطق الشمالية لتصل الطاقة الإجمالية للمحطة بعد انتهاء المشروع بالكامل إلى ٨٠ ألف م٣. 

ورافق اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور، السكرتير المساعد وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورئيس شركة مياه الشرب والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء مراكز ومدن منشأة القناطر وأوسيم وممثل شركة كهرباء جنوب القاهرة ومديرا مديريات الطرق والإسكان ورئيس هيئة النظافة.

محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
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IMG-20230607-WA0017
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القناطر اوسيم محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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