الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بثالث أيام صوم الرسل

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، بثالث أيام صوم الرسل، الذي يعتبر من الأصوام متغيرة العدد في الكنيسة من جهة الأيام.

يقول مينا فانوس، الباحث المتخصص في علم الحساب القبطي، وهو علم رياضي، يستخدمه رجال الكنيسة في تحديد أيام الأصوام والأعياد، إن الكنيسة تسير وفقا لمعادلة ثابتة في تحديد عدد أيام صوم الرسل.

وأشار فانوس في تصريح خاص إلى أن الكنيسة تبدأ في حساب مدة 50 يوما متصلة تبدأ مع احتفالاتها بعيد القيامة المجيد، وفي نهاية اليوم الخمسين تحتفل الكنيسة بعيد حلول الروح القدس والمعروف بعيد العنصرة ايضا، وفي اليوم التالي من عيد العنصرة تبدأ الكنيسة صوم الرسل الذي يستمر حتى احتفالات الكنيسة بعيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يأتي يوم 12 من شهر يوليو سنويا.

وتعلن الكنيسة الفترة الواقعة بين عيد العنصرة عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس هي عدد أيام الصوم في العام، والمحددة بـ37 يوما في 2023.

من جانبه قال الأنبا بنيامين مطران المنوفية في كتاب الأعياد السيدية في الكنيسة القبطية، إن عيد "البنتكسطى" أو حلول الروح القدس، عيد الصعود وعيد حلول الروح القدس أعياد سيدية كبرى، وكان يرمز لعيد حلول الروح القدس، وكان يرمز له عيد الأسابيع أو عيد الحصاد، وأيضًا اليوبيل، عيد الخمسين هم "49 + 1" "7 في 7 + 1" فيكون أول الأسبوع الثامن. لأن رقم 8 يُشير إلى الحياة الجديدة، "10 في 5" 10 رقم سماوى والـ5 تشير للإنسان، 40 = 10 في 4 العشرة رقم سماوي والأربعة تُشير للأرض لذلك الأربعين يقولون عنها السماء في الأرض، واليوبيل رقم الخمسين، لذلك يوم الجمعة العظيمة نعمل 50 ميطانية ناحية الشرق بعد ال400، هذه إشارة للحرية التي نلناها. الأربعة يشير إلى أركان الأرض الأربعة والخمسة تشير إلى الحواس الخمسة.

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