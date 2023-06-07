السيسى: لدينا الخبرة ومستعدون للتعاون مع أنجولا فى مجالات عديدة

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن اعتزازه وتقديره باعتباره أول رئيس مصري يزور أنجولا، مؤكدًا أن مصر تفتح مسارًا للتعاون في عدة مجالات مثل تشجيع العلاقات وتبادل الخبرات والتعاون في الأمن والسياحة ومكافحة الإرهاب مع الأشقاء الأفارقة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأنجولي، الأربعاء، أن هناك فرصًا للاستثمار بين مصر وأنجولا، متابعًا: "لدينا أكثر من 5 آلاف شركة يمكنها العمل في مجالات عديدة مثل البنية التحتية والطاقة".

كما أشار الرئيس السيسي إلى أن خبرة 7 سنوات في بناء العاصمة الإدارية الجديدة مهمة جدًا للأجيال الجديدة، مضيفًا: "نحن على استعداد للتعاون مع أنجولا من خلال المستثمرين المصريين الذين بدأوا الاستثمار في السوق الأنجولية".