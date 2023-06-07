الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"السوشيال ميديا من التدمير إلى التنوير.. أين المثقفون؟".. ندوة بـ"نادى القصة" الخميس

السوشيال ميديا من
"السوشيال ميديا من التدمير إلى التنوير

ينظم نادي القصة ندوة تحت عنوان "السوشيال ميديا من التدمير إلى التنوير.. أين المثقفون؟"، لبحث التغيرات الهائلة في وسائل التأثير على الفكر الجماعي مع انتشار الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة، في الثامنة مساء الخميس المقبل بمركز طلعت حرب بالسيدة نفيسة، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.

وستناقش الندوة دور المثقفين في استخدام مواقع التواصل في مواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية كالتخلف والخرافات، وكيفية بناء عقول جماعية تستند إلى التفكير العلمي.

وتأتي أهمية الندوة نظرا لتقرير وكالة "إبسوس" السنوي 2019، والذي كشف أن 86% من مستخدمي السوشيال ميديا يقعون ضحايا الأخبار المضللة التي تنشر عبر هذه الوسائل، وجاء المصريين بين 25 دولة شملتها الدراسة الأكثر تصديقا للشائعات التي يجري بثها من خلال الخلايا الإلكترونية. 

كما أظهرت دراسات أخرى أن 80% من أعضاء تنظيم داعش تم تجنيدهم عبر السوشيال ميديا، سواء من الكبار أو حتى الأطفال الذي يجري تجنيدهم لتشكيل ما يسمى بـ"أشبال الخلافة".

وسيشارك في الندوة عدد من الشخصيات الأدبية والإعلامية والعلمية تحت إشراف الدكتورة غادة المسلمي رئيسة مركز طلعت حرب الثقافي، وعلى رأسهم لواء محمود متولي، أمين عام الصالون البحري، والأديب الدكتور السيد نجم، والأديب سيد الوكيل.

ويدير الندوة الإعلامي الأستاذ سيد زهيري عضو مجلس أمناء المنتدى المصري للإعلام، بحضور الكاتب محمد السيد عيد، رئيس نادي القصة، والأديب محمد عبد الحافظ ناصف وكيل وزارة الثقافة سكرتير عام النادي، الكاتب حسن الجوخ نائب رئيس النادي، وأعضاء مجلس إدارة النادي ولفيف من المثقفين.

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