الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس أنجولا: مصر أنشأت عدة مدن جديدة أهمها العاصمة الإدارية فى عهد السيسى

جواو لورنسو، رئيس
جواو لورنسو، رئيس دولة أنجولا

كشف جواو لورنسو، رئيس دولة أنجولا، عن محددات التعاون التي تم الاتفاق عليها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تمثلت في مجالات عدة منها التعاون في الصناعات الدفاعية العسكرية، الأمن المعلوماتي، الزراعة، الدواجن، المياه، وتطوير البنية التحتية والمرافق العامة.

علاقات مصر بأنجولا 

وقال رئيس دولة أنجولا، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن مصر أنشأت عدة مدن جديدة في عهد الرئيس السيسي، منها العاصمة الإدارية، وبالتالي فالشركات المصرية لديها خبرة كبيرة بهذا المجال يمكن أن تقدمها لأنجولا.

أزمات إفريقية

وأضاف أن القارة الإفريقية بالكامل تأثرت من الأوضاع في ليبيا والسودان، لذا تبحث أنجولا مع مصر دوافع العمل المشترك بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية لإيجاد أفضل ما يمكن أن يتم الوصول إليه لتحقيق السلم في السودان.

جواو لورنسو اكسترا نيوز السيسي زيارة السيسي لأنجولا التعاون المصري مع أنجولا

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