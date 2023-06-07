تفاصيل تكريم محافظ السويس لأوائل الشهادة الإعدادية (صور)

نظّمت محافظة السويس، الأربعاء، احتفالية لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى مدارس المحافظة.

وكرم اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى مدارس السويس للعام الدراسي 2022 - 2023.

ومنح محافظ السويس شهادات تقدير وميدالية محافظة السويس للطلبة و الطالبات الأوائل؛ تقديرا لتفوقهم في الدراسة بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم أسماء الاوائل عقب إعتماد محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر لنتيجة الشهادة الاعدادية. و حصل علي المركز الاول كلا من الطالبة مارينا بيتر وليم منير بمدرسة طلائع المستقبل والطالبة كنزى محمد جمال رحال بمدرسة الراعى الصالح والطالبة ماريا منير موريس لبيب بمدرسة طلائع المستقبل الخاصة والطالب صالح المنتصر بالله صالح بمدرسة ٢٥ يناير المتميزة الرسمية للغات و فاز بالمركز الخامس هنا هانى أحمد عبد الرحمن بمدرسة سويس هيلز و فاز بالمركز السادس كلا من الطالبة جودى طارق إبراهيم محمد بمدرسة طلائع المستقبل الخاصة و الطالبة سلمى أحمد شعبان السيد بمدرسة مصطفى مشرفة الرسمية للغات و الطالبة سما محمد على محمود بمدرسة أحمد عبده الاعداداية بنات والطالب أيمن نادى محمد عبد السلام بمدرسة مصطفى مشرفة الرسمية للغات والطالب كيرلس جرجس صبحى عبد الله بمدرسة الشهيد النقيب مهندس فاضل سالم باشا الإعدادية.

وقدم المحافظ خلال الاحتفالية الشكر والامتنان، للقائمين على المنظومة التعليمية بالسويس لحسن تنظيمهم لامتحانات الشهادة الإعدادية والمجهود المبذول من أجل نجاح العملية التعليمية.

كما شكر أولياء الأمور على المجهود الذي بذلوه لأولادهم والتضحيات التي قدموها في سبيل التفوق ، مطالبهم باستمرار دعمهم لأبنائهم حتى استكمال باقي المراحل التعليمية والحصول علي الدراجات العلمية العالية لخدمة بلدنا الغالية مصر.