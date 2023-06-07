تجنبًا لصراعات السوشيال ميديا.. مرتضى منصور يعلن أسباب تدشينه لحزب الإخلاص

أعلن مرتضي منصور خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء، أن تدشينه لحزب الإخلاص يعود إلي احساسه بالمسئولية تجاه البلد، ولتجنب الخلافات التي تحدث عبر السوشيال ميديا خلال الآونة الأخيرة .

ويعقد مرتضي منصور المؤتمر، لتوضيح بعض الأمور التي وصفها بالهامة والخطيرة، حول مستقبله السياسي، وموقفه من العودة لرئاسة نادي الزمالك مرة أخري، بحضور أعضاء مجلس الادارة، وجه الدعوي للحضور لجميع وسائل الإعلام.

وقبل أيام، صدر “منصور” علي طعن من القضاء الإداري، حول قرار عزله من منصبه، الذي صدر عقب خروج حكم يقيد حريته بالحبس لمدة شهر، وهو ما قام رئيس نادي الزمالك بتنفيذه منذ عدة أشهر، وهو ما جعل معارضيه برفع دعوي قضائية لعزله من منصبه بسبب إصدار حكم قضائي ضده.