الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يشهد الندوة التعريفية حول منظومة التأمين الصحي للعاملين

الندوة التعريفية
الندوة التعريفية

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الندوة التعريفية حول منظومة التأمين الصحي الجديدة للعاملين بالجامعة وكيفية الاستفادة منها. 

وفي بداية كلمته، وجّه رئيس الجامعة، خالص الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جهوده المبذولة من أجل توفير الرعاية الصحية لكل منتسبي الجامعات المصرية، ودور ذلك في تحسين بيئة العمل والمساهمة في رفع الكفاءة ودفع عجلة الأداء والوصول لنتائج أفضل، وتحقيق مستهدفات مرحلة التميز المؤسسي للجامعات وتعزيز ريادتها على كل المستويات، كما قدم الشكر أيضًا للجنة النقابية على ما تقدمه من خدمات للجهاز الإداري بالجامعة.

وأوضح عفت حلمي، أن الدكتور مصطفى عبدالخالق، وجّه بتسليم كارنيهات التأمين الصحي الشامل لجميع العاملين بالجامعة، والذي يُتيح إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة بالعديد من المستشفيات بالمجان، دون أن يتحملوا أي تكلفة مالية مقابل هذا الاشتراك السنوي، كما سيحصل مرضى الأمراض المُزمنة بموجب هذا الكارنيه على إمكانية صرف العلاج بتخفيض كبير، حيث يتحمل الموظف 20% فقط من قيمة العلاج.

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