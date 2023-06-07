الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

230 درجة الحد الأدنى للقبول في الثانوي العام بالإسماعيلية

الثانوي العام
الثانوي العام

اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الأربعاء، درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام والفنى على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وقال محمد البحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية إنه تم تحديد مجموع ٢٣٠ درجة للقبول الصف الأول الثانوي العام، و٢٠٥ درجة للقبول لفصول الخدمات المسائية للثانوي العام.

وأضاف وكيل “تعليم الإسماعيلية” أن درجات تنسيق الثانوى العام تم تحديدها وفقًا لمجموع درجات الناجحين وطبقًا لدراسة الإحصاء التكراري، حيث تم قبول 45٪ من الناجحين والبالغ عددهم ٩٧٠٩ طلاب من إجمالي ٢١٤٥١ ناجحًا في امتحانات الدور الأول.

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