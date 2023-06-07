الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انعقاد اجتماع كبار المسئولين من وزارات خارجية مصر ودول مجلس التعاون الخليجى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير أحمد بن هاشل المسكري، رئيس دائرة مجلس التعاون ودول الجوار الإقليمي بوزارة خارجية سلطنة عمان، اجتماع كبار المسئولين من وزارات الخارجية في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد بالرياض، أمس الأول الإثنين.

وحضر الاجتماع الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي، في إطار آلية التشاور السياسي بين مصر والمجلس.

​وتناول الاجتماع عددًا من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، بالإضافة الي مناقشة مشروع خطة العمل المقترحة للتعاون بين مصر والمجلس في عدة مجالات مع التركيز على ملفي الأمن الغذائي والاستثمار.

​وقد تم خلال اللقاء تأكيد الأهمية التي توليها مصر للتعاون والتنسيق المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي، ليس فقط على المستوي الثنائي بل أيضًا على المستوي الجماعي، مما يوفر إطارًا مؤسسيًا للتعاون مع دول الخليج، كما يفتح المجال لإقامة مشاريع تعاون كبري في المجالات التجارية والاستثمارية وغيرها بين مصر ودول الخليج على الصعيدين الثنائي والجماعي.

مصر مجلس التعاون الخليجي مساعد وزير الخارجية السفير علاء موسى الأمن الغذائي الاستثمار

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