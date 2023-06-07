الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«تعليم الوادي الجديد»: فوز مدرستين بمسابقة المجلة الإلكترونية على مستوي الجمهورية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم


أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، فوز إدارتى الخارجة والفرافرة التعليميتين بمراكز  متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة المجلة الإلكترونية عن العام الدراسي 2022_2023 والتي جرى تنفيذها بالتعاون مع توجيه الصحافة بالمديرية والإدارات التعليمية تحت رعاية  الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتور حنان مجدى نائب المحافظ.
 

وأكد أن إدارة الخارجة التعليمية تصدرت المشهد بحصول فريق مدرسة السلام الإعدادية الجديدة على المركز الثالث بالمسابقة للمرحلة الاعدادية فيما حصلت مدرسة الفرافرة للتعليم الأساسى على المركز الخامس للمرحلة الابتدائية.


وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم خالص التهنئة لإدارتى الخارجة والفرافرة التعليميتين لهذا التميز موجها خالص التهنئة والتقدير لجميع القائمين على العمل من أسرة الصحافة المدرسية والطلاب المشاركين بهذا الفوز متمنيا لقطاع تعليم المحافظة دوام التوفيق والسداد على الدوام بشتى المجالات المختلفة.

 

في سياق آخر، أعلن المهندس سيد عبد العزيز ، عن إنجاز جديد لقطاع تعليم المحافظة، بفوز  كل من حور أحمد بهى الدين، محمد أحمد سعيد _ مدرسة معاذ بن جبل التابعة لإدارة الخارجة  بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية بمسابقة مناهضة التدخين والمخدرات للمرحلة الابتدائية، والتى جرى تنفيذها بالتعاون مع توجيه عام التربية الإجتماعية بالمديرية فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم على محاربة التدخين ونشر الوعى لدى الطلاب بآثاره الضارة وخطورته.

 

وكيل التعليم الوادي الجديد فوز إدارتى الخارجة والفرافرة مسابقة المجلة الإلكترونية المركز الثالث وزارة التربية والتعليم أسرة الصحافة المدرسية

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