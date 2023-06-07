الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة طنطا يتفقد سير الامتحانات بكلية الآداب

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرى الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، صباح اليوم، جولة تفقدية بكلية الآداب جامعة طنطا؛ لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب، والدكتورة تفيدة عبدالجواد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم طلبة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تابع رئيس الجامعة خلال جولته لجان الامتحانات بالكلية للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من تطبيق كل القواعد والإجراءات المنظمة، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير كل سبل الراحة للطلاب، وتوفير الأجواء الملائمة لإجراء الاختبارات. 

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالقواعد الامتحانية، وتحقيق أعلى درجات الانضباط، مشيرًا إلى استمرار أعمال الامتحانات بكل كليات الجامعة وفقًا للجداول المعلنة مسبقًا على المواقع الرسمية للجامعة والكليات.

رئيس جامعة طنطا يتفقد سير الامتحانات بكلية

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