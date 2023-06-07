بمناسبة انتشار موسمه.. ما هي فوائد البطيخ للصحة النفسية والعقلية؟

يعتبر البطيخ أحد أكثر فواكه الصيف انتعاشًا وترطيبًا، وينتظر الناس فصل الصيف لتناول البطيخ، حيث يشعرهم بالانتعاش والارتواء، ويمكن أن يجعل الأشخاص الذين يتناولوه على الفور يشعرون بالتحسن والترطيب في يوم حار ومشمس.

ومع انتشار موسم البطيخ يقدم الدستور في التقرير التالي عن كيفية تحسين البطيخ الصحة العقلية والحالة المزاجية للأشخاص حسب صحيفة “Hindustan times”.

تقول الصحيفة في تقريرها أن البطيخ يحتوي على 92٪ ماء و8٪ سكر، لذلك يمكن أن تساعد فاكهة الصيف الفائقة هذه في إرضاء الجسم من كل احتياجاته فضلًا عن منعه الجفاف عن الجسم.

وأضافت الصحيفة أن ميزة البطيخ ليس فقط أنه طريًا ولذيذًا، ولكنه يمكن أن يصنع المعجزات للصحة العقلية، فقد أبلغ الكثير من الناس عن انخفاض في الحالة المزاجية أو ارتفاع في مستويات القلق عندما يرتفع مستوى الزئبق في الدم.

ويمكن أن يساعد البطيخ في تقليل القلق بعدة طرق، كما تقول الدكتورة أوما نايدو، وهي طبيبة نفسية في جامعة هارفارد: "أن البطيخ هو مخزن لفيتامين ب 6، وهو عنصر غذائي يساعد الجسم على إنتاج المواد الكيميائية في الدماغ التي تخفف التوتر والقلق ونوبات الهلع، وبدون بذل الكثير من الجهد، يمكن للمرء أن يسترخي الأوعية الدموية التي تتمتع بالاندفاع الذي يشعر الشخص بالرضا، ويعد البطيخ مصدرًا ممتازًا لفيتامين C وA وE، كما يمكن أن يقلل من مستويات القلق لدى الأشخاص لأن نقص هذه العناصر الغذائية يمكن أن يكون أحد مسببات القلق".

وأضافت: "هناك علامة أكيدة على أن البطيخ ليس فقط لذيذًا، ولكنه قد يساعد أيضًا في تقليل القلق بعدة طرق، وتسرد الدكتورة أوما نايدو الطرق التي يمكن أن يساعد بها البطيخ في تخفيف قلقك وهي:

1. فيتامين سي الموجود في البطيخ يمكن أن يخفف من القلق:

يعد البطيخ مصدرًا جيدًا لفيتامين C، ووجدت دراسة أجريت عام 2012 من Gautam وزملاؤه أن مستويات فيتامين A وC وE كانت أقل بشكل ملحوظ في المرضى الذين يعانون من اضطراب القلق العام أو الاكتئاب مقارنة بالضوابط الصحية، بعد ستة أسابيع استخدام من المكملات، وقد أبلغ الباحثون عن انخفاض كبير في درجات القلق والاكتئاب.

2. تحسين صحة القناة الهضمية يمكن أن يساعد في علاج اضطرابات القلق:

يحتوي البطيخ على مادة البوليفينول التي تعزز نمو البكتيريا المفيدة في القناة الهضمية وهذه الزيادة في البكتيريا المفيدة قد تساعد في نفس الوقت على تحسين الهضم وعلاج اضطرابات القلق، وهناك علاقة قوية بين القلق واضطرابات الأمعاء، لذلك لا ينبغي أن نتفاجأ من أنه مع تحسن حالة واحدة، قد تتحسن الحالة الأخرى أيضًا.

3. الترطيب الجيد يمكن أن يساعد في القلق:

يعتبر البطيخ مصدرًا ممتازًا للمياه من الجوانب التي غالبًا ما يتم تجاهلها في النهج الغذائي للقلق ضمان الترطيب الكافي، هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتأكيد هذه التوصية، ولكن كما وصف الباحثين أنه كان لدى مرضى يعانون من تفاقم القلق أو حتى نوبات الهلع الكاملة عندما يعانون من الجفاف ولا يدركون ذلك.