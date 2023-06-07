الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بمناسبة انتشار موسمه.. ما هي فوائد البطيخ للصحة النفسية والعقلية؟

البطيخ
البطيخ

يعتبر البطيخ أحد أكثر فواكه الصيف انتعاشًا وترطيبًا، وينتظر الناس فصل الصيف لتناول البطيخ، حيث يشعرهم بالانتعاش والارتواء، ويمكن أن يجعل الأشخاص الذين يتناولوه على الفور يشعرون بالتحسن والترطيب في يوم حار ومشمس.

ومع انتشار موسم البطيخ يقدم الدستور في التقرير التالي عن كيفية تحسين البطيخ الصحة العقلية والحالة المزاجية للأشخاص حسب صحيفة “Hindustan times”.

تقول الصحيفة في تقريرها أن البطيخ يحتوي على 92٪ ماء و8٪ سكر، لذلك يمكن أن تساعد فاكهة الصيف الفائقة هذه في إرضاء الجسم من كل احتياجاته فضلًا عن منعه الجفاف عن الجسم.

وأضافت الصحيفة أن ميزة البطيخ ليس فقط أنه طريًا ولذيذًا، ولكنه يمكن أن يصنع المعجزات للصحة العقلية، فقد أبلغ الكثير من الناس عن انخفاض في الحالة المزاجية أو ارتفاع في مستويات القلق عندما يرتفع مستوى الزئبق في الدم.

ويمكن أن يساعد البطيخ في تقليل القلق بعدة طرق، كما تقول الدكتورة أوما نايدو، وهي طبيبة نفسية في جامعة هارفارد: "أن البطيخ هو مخزن لفيتامين ب 6، وهو عنصر غذائي يساعد الجسم على إنتاج المواد الكيميائية في الدماغ التي تخفف التوتر والقلق ونوبات الهلع، وبدون بذل الكثير من الجهد، يمكن للمرء أن يسترخي الأوعية الدموية التي تتمتع بالاندفاع الذي يشعر الشخص بالرضا، ويعد البطيخ مصدرًا ممتازًا لفيتامين C وA وE، كما يمكن أن يقلل من مستويات القلق لدى الأشخاص لأن نقص هذه العناصر الغذائية يمكن أن يكون أحد مسببات القلق".

وأضافت: "هناك علامة أكيدة على أن البطيخ ليس فقط لذيذًا، ولكنه قد يساعد أيضًا في تقليل القلق بعدة طرق، وتسرد الدكتورة أوما نايدو الطرق التي يمكن أن يساعد بها البطيخ في تخفيف قلقك وهي:

1. فيتامين سي الموجود في البطيخ يمكن أن يخفف من القلق:
يعد البطيخ مصدرًا جيدًا لفيتامين C، ووجدت دراسة أجريت عام 2012 من Gautam وزملاؤه أن مستويات فيتامين A وC وE كانت أقل بشكل ملحوظ في المرضى الذين يعانون من اضطراب القلق العام أو الاكتئاب مقارنة بالضوابط الصحية، بعد ستة أسابيع استخدام من المكملات، وقد أبلغ الباحثون عن انخفاض كبير في درجات القلق والاكتئاب.

2. تحسين صحة القناة الهضمية يمكن أن يساعد في علاج اضطرابات القلق:
يحتوي البطيخ على مادة البوليفينول التي تعزز نمو البكتيريا المفيدة في القناة الهضمية وهذه الزيادة في البكتيريا المفيدة قد تساعد في نفس الوقت على تحسين الهضم وعلاج اضطرابات القلق، وهناك علاقة قوية بين القلق واضطرابات الأمعاء، لذلك لا ينبغي أن نتفاجأ من أنه مع تحسن حالة واحدة، قد تتحسن الحالة الأخرى أيضًا.

3. الترطيب الجيد يمكن أن يساعد في القلق:
يعتبر البطيخ مصدرًا ممتازًا للمياه من الجوانب التي غالبًا ما يتم تجاهلها في النهج الغذائي للقلق ضمان الترطيب الكافي، هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتأكيد هذه التوصية، ولكن كما وصف الباحثين أنه كان لدى مرضى يعانون من تفاقم القلق أو حتى نوبات الهلع الكاملة عندما يعانون من الجفاف ولا يدركون ذلك.

اضطراب القلق الاكتئاب البطيخ الحالة المزاجية الصحة العقلية تناول البطيخ فوائد البطيخ فاكهة الصيف

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

روى فيتوريا يهاجم الاتحاد الإفريقى بسبب لاعبى الأهلى

في 4 خطوات.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

عقب غيابها.. تفاصيل إعادة فتاة المرج لأسرتها

ألفت إمام: ابتعدت عن الفن 6 سنوات لعدم وجود أدوار مناسبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

الدبلوماسية المصرية فى إفريقيا.. تنمية وتعاون مشترك

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر (1)

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟