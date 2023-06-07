الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عمرو محسوب: مؤتمر الإعلام والمشروعات القومية يعد تنويرًا لمناقشة أبعاد التنمية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال الدكتور عمرو محسوب النبي، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات خلال مؤتمر الإعلام والمشروعات القومية المصرية الذي تم عقده اليوم، إن المؤتمر يعد جلسة تنوير ومناقشة حول المشروعات القومية متعددة الأبعاد والأشكال  التي تُقام عليها التنمية في الجمهورية الجديدة، بالتوازي مع الاهتمام الكبير ببناء الإنسان ومبادرات الدولة التي لا تقل عن مشروعات تكلفت المليارات كالمبادرات الصحية وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، ولولا الإعلام ستظل هذه التنمية صامتة ولا تسمع صوت المواطن.

وأوضح اللواء نصر سالم، عن ارتباط المشروعات القومية بالأمن القومي، مشيرًا إلى أن يكون الدفاع عن الوطن في عصرنا الحالي عن وعي وإدراك  لما يحيط من تحديات وطبقًا لمقتضيات العصر وما يستخدم من وسائل حديثة كالذكاء الاصطناعي والسيبراني وغيرها يجب أن نكون على وعي ويقظة بها، موضحًا أن  هناك عدد من القدرات يتم المقارنة بينها لمدى قوة الدول وردع أمام أي تحديات.

وأضاف أنه لم تعد القدرة السياسية فقط بل أيضًَا الموقع الجغرافي والقدرة الحيوية والبنية التحتية وما يتم عليها من مشروعات وارادة الشعوب، مشيرًا إلى ما يتم من جهود على أرض مصر  منذ 2014، غيرت خريطة الوطن  بقرارات مدروسة قائمة على العلم وفن الإدارة  أدت إلى اتساع المساحة المأهولة من ٧ % الى ١٤ %،وزيادة مساحة الرقعة الزراعية ٥٠% مع إعادة تدوير المياه وعدم إهدارها  بكميات  ٨،٦ مليار م ٣ من مياه الصرف  وتبطين الترع بما وفر ٣ مليارات م٣، وإنشاء ٧٥٠٠ كم طرق جديدة، بالتوازي مع الحرص على بناء الإنسان وتقوية إرادته، مؤكدًا أن المصريين في رباط إلى يوم الدين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الهيئة العامة للاستعلامات المشروعات القومية قطاع الإعلام المبادرات الصحية الذكاء الاصطناعي الجمهورية الجديدة

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