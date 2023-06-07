الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 74.29%

محافظ المنيا يعتمد
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الأعدادية

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 74.29%، وذلك بحضور حمدي السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، محمد عبد السميع، رئيس قطاع لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الأوائل والمتميزين والناجحين، وأولياء أمورهم، متمنياً دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال المراحل الدراسية المقبلة للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي، كما قدم المحافظ التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، الذين بذلوا الجهد خلال العام الدراسي.

وأكد المحافظ، حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحاً أن المحافظة لن تدخر جهداً لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

من جانبه، قال حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ 91247 طالباً، حضر منهم 87905 طلاب، وبلغ عدد الناجحين 65309 طلاب، بنسبة نجاح 74.29%.

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الأعدادية
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الأعدادية
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الأعدادية
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الأعدادية
محافظ المنيا نتيجة الشهادة الاعدادية الدراسي 2022 2023 حمدي مصطفي القائم بأعمال وكيل وزارة التعليم بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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